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الرياضة

اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي تختتم تحضيراتها

اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي تختتم تحضيراتها
23 يناير 2024 14:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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وضعت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي التاسع 2024 اللمسات الأخيرة على تحضيراتها للحدث الكبير الذي ينطلق الجمعة المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتفقدت اللجنة مسارات ومواقع المراحل الخمسة، وراجعت التجهيزات اللوجستية لكل منها من خلال الزيارات والاجتماعات التنسيقية للجان وفرق العمل، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني للطواف الخميس بفندق هوليداي انترناشيونال الشارقة، بحضور ممثلي الـ 28 فريقاً ومنتخباً المشاركين.
ويحظى الطواف في نسخته التاسعة بمشاركة 168 دراجاً يمثلون 21 دولة، وسيقام على هامشه طواف محلي للشباب وسباق للمعاقين بفئتي الكراسي المتحركة والدراجات الخاصة، بالإضافة إلى جملة من الفعاليات الترفيهية لإمتاع ضيوف الإمارات وجمهور الطواف.
وأعرب عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للطواف، عن سعادته بالتجهيزات التي تمت حتى الآن، وقال إن التحضيرات تعد بنسخة مميزة تعزز كل النجاحات التي تحققت في النسخ الماضية، وأثنى على جهود فرق العمل في اللجان المختلفة، مؤكداً أن جميعهم اجتهدوا لتوفير ضمانات النجاح التنظيمي والفني للحدث.
ودعا الجمهور والمقيمين لحضور افتتاح قرية الطواف في واحة النخيل على بحيرة خالد والاستمتاع بالفقرات والفعاليات بشكل يومي اعتباراً من الغد.

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