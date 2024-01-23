نهيان بن مبارك يُتوج أبطال كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، اختتمت فعاليات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز بعد 4 أيام حافلة بالمنافسات الشيقة.

وقام بتكريم الفائزين، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وباتريك عون، المدير الإقليمي للعلامة التجارية «لونجين» والدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وأمل عبدالقادر العفيفي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتنافس في الدورة الحادية عشرة من البطولة، التي استضافها نادي العين للفروسية والرماية والجولف، والتي تعدّ من أبرز الفعاليات المرموقة في رياضة قفز الحواجز، 233 فارساً وفارسة من أفضل الفرسان في العالم، كما شارك في البطولة 306 خيول عبر 19 مسابقة تندرج ضمن ستّ فئات مختلفة، للتنافس على جوائز بمجموع 700 ألف درهم.

وكانت للإمارات مشاركة بارزة في هذه الدورة، حيث مثّلها 44 فارساً و53 فارسة بمجموع 97 مشاركاً، وتضمنت فئات المنافسة كلاً من فئة النجمتين، وفئة النجمة الواحدة، وفئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، وفئة الشباب، وفئة الناشئين، وفئة الأشبال.

وانطلقت أولى فعاليات اليوم الختامي للبطولة بمنافسة السيدات بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز تصنيف النجمتين، برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافست فيها 46 فارسة، وصعدت منهن 16 فارسة إلى جولة التمايز، نجحت منهن 10 فارسات في إكمال جولة التمايز دون خطأ، ولم تتأخر الفارسة البريطانية إيفي ماكوي المشاركة رقم (3) في التمايز بصحبة جوادها «كوكتيل دي آزور»، في حسم التمايز لصالحها بفارق التوقيت مسجلة 40.28 ثانية، وواجهت صراعاً قوياً كاد أن ينتزع منها الصدارة، من الفارسة الإماراتية مريم أحمد أهلي المشاركة رقم (5) في التمايز بصحبة جوادها «دون جوان 111 زد»، إلا أنها أنهت التميز في زمن منافس على الصدارة بقوة وبلغ 40.50 ثانية وتوّجت بجائزة المركز الثاني، ونالت جائزة المركز الثالث الفارسة اليونانية آنا صوفيا دناليس، المشاركة رقم (6) في التمايز مع الفرس «كوكونت 53»، وقدمت معها قدر جهدها، وأنهت التميز في زمن منافس بلغ 40.57 ثانية.

وحسمت الفارسة السورية بشرى الأسد على صهوة جوادها «سنشو دي روت»، لقب المنافسة التأهيلية لفئة الفرسان الشباب، من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 17 فارساً وفارسة، وصعد إلى التمايز 8 فرسان، وأنهى التميز دون خطأ 5 فرسان، وتوّجت بمركز الصدارة الفارسة بشرى الأسد، بعد إنهائها جولة التمايز مع «سنشو دي روت» في زمن بلغ 36.49 ثانية، وحاز فارسنا الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي مع الفرس «كونكوريا» جائزة المركز الثاني بعد إكمال التمايز في زمن منافس بلغ 36.75 ثانية، وواصلت فارسات القفز السوريات قبضتهن القوية على المراكز المتقدمة في ثاني المنافسات التأهيلية لفئة الشباب، حينما انتزعت الفارسة شام الأسد جائزة المركز الثالث على صهوة الجواد «أورتماك دوز أبايس»، وأنهت معه جولة التمايز في زمن بلغ 37.10 ثانية.

وحلّقت حاملة لقب بطولة كأس الأكاديمية 2023، الفارسة البلجيكية كلوي فرانكين بلقب كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين في نسختها الـ11، والتي جرت فعالياتها بميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وجاءت منافسة الختام بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، برعاية لونجين، وبمجموع جوائز بلغت (35.000) يورو، قبل التحدي والتنافس عليها 26 فارسة جئن إليها من بريطانيا، بلجيكا، فرنسا، الأردن، أيرلندا، فلسطين، البرازيل، إيطاليا، ألمانيا، الدنمارك، إسبانيا، بولندا، السويد، البرتغال، تايبيه، أوكرانيا، سوريا، أميركا والإمارات.

وعبرت الجولة الرئيسة 7 فارسات دون خطأ، وتجدد التنافس بينهن في جولة التمايز، وأكملتها 3 فارسات نظيفة دون خطأ أيضاً، وحسمت جولة التمايز مبكراً الفارسة المتصدرة كلوي فرانكين، المشاركة رقم (1) في التمايز مع جوادها «إمير دو في واي»، وأنهت الجولة في زمن بلغ 38.35 ثانية، حسمت به اللقب، وتوجت بكأس بطولة الأكاديمية للمرة الثانية على التوالي، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة الإسبانية ماريا جونزاليز، المشاركة رقم (5) بصحبة الجواد «جاكارتا إكويجين»، وأنهت معه التمايز في زمن بلغ 38.92 ثانية، وتوّجت بجائزة المركز الثالث الفارسة البلجيكية أيضاً سيلين دو أزيفيدو، المشاركة رقم (3) مع جوادها «كوسينو بلو بي إس»، وأنهت معه جولة التمايز في زمن بلغ 39.65 ثانية.