382 لاعباً يشاركون في «بارالمبية غرب آسيا»



رضا سليم (الشارقة)

كشفت اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة «الشارقة 2024، تفاصيل الحدث الرياضي الأكبر من نوعه على مستوى دول غرب آسيا، والذي تستضيفه الإمارة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 27 يناير الجاري إلى 3 فبراير المقبل، تحت شعار «سلطان عطاء مستدام»، بمشاركة 513 عضواً، من بينهم 382 لاعباً ولاعبة و131 مدرباً وإدارياً من 12 دولة، يتنافسون في 7 ألعاب هي ألعاب القوة، وكرة الطاولة،، والريشة الطائرة، وكرة الهدف وكرة السلة للكراسي المتحركة والبوتشيا ورفعات القوة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للدورة وحضره فارس محمد المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، والدكتور عبد الرزاق الرشيد رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي، وأحمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية، مدير عام الدورة، وممثلو الرعاة والشركاء الاستراتيجيين للدورة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، أن استضافة إمارة الشارقة ونادي الثقة للمعاقين للدورة يعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تكون الشارقة حاضنة للمبادرات الإنسانية والتنموية، ومنارة لتمكين كافة الفئات الاجتماعية من خلال توفير كل الإمكانيات ومقومات النجاح للبرامج والأنشطة الرياضية والشبابية بشكل عام، ورياضات ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، لتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف: نسعى باستمرار لتعزيز بنيتنا التحتية لتناسب جميع أنواع الرياضات، مع التركيز على رياضة ذوي الإعاقة وتأمين كل متطلبات هذه الفئة المهمة من المجتمع، التي تقدم لها حكومتنا الموقرة كل الدعم وتحرص على توفير حياة آمنة ومستقرة وفاعلة لها.

وقال الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا:«نفتخر بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، حيث نشهد منذ فترة حجم العمل الكبير والجهود الجبارة والترتيبات العالية التي تبذلها اللجنة التنفيذية في سبيل تأمين عوامل النجاح للدورة وإبرازها بالصورة التي تليق بالشارقة، ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستكلل بنجاح الدورة».

وأضاف: «الدورة تعود من جديد إلى الشارقة بعدما استضافت خورفكان الدورة عام 2017 ثم انتقلت بعد ذلك إلى الأردن ثم البحرين، وتعود مجدداً للشارقة وستقام الدورة الخامسة في سلطنة عُمان».

وأوضح أحمد سالم المظلوم السويدي، رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة، أن الإمارات تشارك بأكبر عدد من اللاعبين ويبلغ عددهم 92 لاعباً ولاعبة، بينما تعتبر دولة الكويت أقل الدولة المشاركة بلاعب واحد فقط، وعدد المشاركين في تنظيم الدورة من اللجان العاملة يبلغ 454 مشاركاً في كافة اللجان المختلفة.

وأضاف: البطولة تحظى برعاية مميزة، حيث تشمل الرعاية الذهبية مصرف الشارقة الإسلامي، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ومواصلات الشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأصباغ ناشونال، بينما تشمل الرعاية الفضية الشارقة لإدارة الأصول ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، بينما تضم الرعاية البرونزية كلاً من شركة المروان للمقاولات والشارقة للتأمين وقناة الشارقة الرياضية الشريك الإعلامي، وتضم الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وبيئة وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.