بالأرقام.. ماذا قدم «الفراعنة» في وجود صلاح وفي غيابه؟

عمرو عبيد (القاهرة)

اقتنص المنتخب المصري بطاقة التأهل الثانية في مجموعته، نحو دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية، بـ«سيناريو غريب»، بعد تعادله أمام الرأس الأخضر 2-2، في ختام مباريات فرق المجموعة الثانية بالدور الأول من البطولة الأفريقية، ووسط غياب نجمه الأول «العالمي» محمد صلاح بداعي الإصابة، وما لاحقها من أزمة وبيانات متبادلة وتصريحات متضاربة بين إدارتي منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، نجا «الفراعنة» بـ«معجزة» في ختام دوري المجموعات، انتظاراً لما ستسفر عنه خطواته المقبلة في الأدوار الإقصائية.

منتخب مصر لعب 3 مباريات تعادل فيها كلها وسجّل 6 أهداف واهتزت شباكه بـ6 مثلها، وخاض نجم «الريدز»، محمد صلاح، نصف هذا العدد من المباريات تقريباً بواقع 3 أشواط، بينما لعب «الفراعنة» 3 أشواط أخرى في غيابه، حيث سجّل المنتخب المصري هدفين في وجود محمد صلاح خلال مباراة واحدة أمام موزمبيق، منها هدف له شخصياً من ركلة جزاء في نهاية المواجهة، بينما أحرز «الفراعنة» 4 أهداف في مباراة ونصف مباراة، خلال الشوط الثاني من مواجهة غانا وفي مباراة الرأس الأخضر، من دون وجود صلاح.

وأمام موزمبيق، المباراة الكاملة الوحيدة التي لعبها صلاح مع «الفراعنة» في البطولة، سدد المنتخب 21 كرة على مرمى «أفاعي المامبا»، منها 5 بين القائمين والعارضة، بنسبة دقة بلغت 23.8%، وكان عدد محاولات «الفراعنة» القريبة داخل منطقة الجزاء أقل من محاولاته خارجها، بواقع 10 و11 على الترتيب، كما حصل على معدل تهديفي مُتوقّع من اللعب المفتوح «xG» بلغ 1.03 هدف، وصنع المنتخب المصري 4 فرص تهديفية مؤكدة خلال تلك المواجهة الأولى، بعدما مرر لاعبوه 52.6% من الكرات في نصف ملعب المنافس.

وخاض «الفراعنة» في وجود صلاح الشوط الأول من مباراة غانا، حيث سدد اللاعبون كرة واحدة فقط على مرمى «النجوم السمراء» طوال 45 دقيقة، ولم يكن صلاح صاحب تلك المحاولة الوحيدة وقتها، كما لم يصنع المنتخب المصري أي فرصة تهديفية محققة، وبلغ معدل الأهداف المتوقعة 0.03 فقط، ولم تتجاوز نسبة تمريرات «الفراعنة» في نصف ملعب غانا 42%.

الأرقام والإحصائيات الفنية الخاصة بالمنتخب المصري تغيّرت بصورة كبيرة جداً في الشوط الثاني من مباراة غانا، حيث قفز عدد التسديدات على مرمى المنافس إلى 10 كرات، منها 4 بين القائمين والعارضة، بنسبة دقة 40%، وحصل «الفراعنة» على 4 فرص تهديفية حوّل منها 2 إلى أهداف بالفعل، وارتفع مؤشر معدل الأهداف المتوقعة ليبلغ 1.28، وهو ما تجاوزه المنتخب بالفعل بعد تسجيل هدفين، بجانب زيادة معدلات الاختراق والتوغل في منطقة جزاء «النجوم السمراء» ليُسدد لاعبو مصر 7 كرات داخلها مقابل 3 محاولات بعيدة المدى، كما نجحوا في تمرير الكرات في نصف ملعب منافسهم بنسبة 52.3% من الإجمالي.

أما خلال المباراة الأخيرة أمام الرأس الأخضر، فقد حقق «الفراعنة» أفضل معدلاتهم الهجومية في البطولة حتى الآن، حيث سدد اللاعبون 27 كرة على مرمى «أسماك القرش الزرقاء»، بمعدل محاولة واحدة/ 3 دقائق، منها 7 تسديدات بين القائمين والعارضة بدقة 26%، حيث صوّب المنتخب المصري 16 كرة داخل منطقة جزاء الرأس الأخضر، بنسبة تقارب 60% من الإجمالي، وحصل على المعدل الأفضل للأهداف المتوقعة بـ1.65، وتجاوزه بتسجيل هدفين أيضاً، كما صنع 6 فرص تهديفية مؤكدة ليكون المعدل الأفضل له، وهو ما تكرر كذلك مع زيادة نسبة التمريرات في نصف ملعب المنافس، بـ56.5%.