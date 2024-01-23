«المهام الخاصة» بطل شرطة أبوظبي للدفاع التكتيكي

أبوظبي (الاتحاد)

حصد قطاع المهام الخاصة المركز الأول ببطولة شرطة أبوظبي الأولى للدفاع التكتيكي العسكري، والتي أقيمت بمركز التربية الرياضية الشرطية، وذلك ضمن درع معالي القائد العام للجو جيتسو والقتال المختلط، وحصل قطاع الموارد البشرية على المركز الثاني، وحاز قطاع العمليات المركزية المركز الثالث.

وشارك في البطولة 4 لاعبين بكل فريق من مختلف القطاعات الشرطية، وذلك على حسب الأوزان والفئات، وشهدت منافسات قوية ومتميزة وسط حماسة كبيرة بين اللاعبين.

وكرم اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الحاصلين على المراكز الأولى، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق رؤية ودعم القيادة الرشيدة في تعزيز العناصر الكوادر البشرية وتأهيل نخبة أبطال هذه الرياضة الراغبين في التطوّر المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.

وأشاد بجهود اللجنة المنظمة ولجنة الحكام لتجهيز العناصر لمثل هذه البطولات العسكرية الفريدة من نوعها والتى تعكس واقع رجل الأمن وحرصه على القوة البدنية ورفع اللياقة البدنية، وثمن دعم القيادة الشرطية لممارسة رياضة الجو جيتسو والدفاع التكتيكي والأنشطة الرياضية بشكل عام.

وأشار إلى أن مردودات ممارسة هذه الرياضة تنعكس إيجابياً في تحفيز وتخفيف ضغوطات العمل، وتسهم في تعزيز الثقة لدى المنتسبين وزيادة إنتاجية العمل وتشجيع الروح الجماعية.