الخميس 25 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المهام الخاصة» بطل شرطة أبوظبي للدفاع التكتيكي

«المهام الخاصة» بطل شرطة أبوظبي للدفاع التكتيكي
23 يناير 2024 16:00

أبوظبي (الاتحاد)
حصد قطاع المهام الخاصة المركز الأول ببطولة شرطة أبوظبي الأولى للدفاع التكتيكي العسكري، والتي أقيمت بمركز التربية الرياضية الشرطية، وذلك ضمن درع معالي القائد العام للجو جيتسو والقتال المختلط، وحصل قطاع الموارد البشرية على المركز الثاني، وحاز قطاع العمليات المركزية المركز الثالث.
وشارك في البطولة 4 لاعبين بكل فريق من مختلف القطاعات الشرطية، وذلك على حسب الأوزان والفئات، وشهدت منافسات قوية ومتميزة وسط حماسة كبيرة بين اللاعبين.
وكرم اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الحاصلين على المراكز الأولى، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق رؤية ودعم القيادة الرشيدة في تعزيز العناصر الكوادر البشرية وتأهيل نخبة أبطال هذه الرياضة الراغبين في التطوّر المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.
وأشاد بجهود اللجنة المنظمة ولجنة الحكام لتجهيز العناصر لمثل هذه البطولات العسكرية الفريدة من نوعها والتى تعكس واقع رجل الأمن وحرصه على القوة البدنية ورفع اللياقة البدنية، وثمن دعم القيادة الشرطية لممارسة رياضة الجو جيتسو والدفاع التكتيكي والأنشطة الرياضية بشكل عام.
وأشار إلى أن مردودات ممارسة هذه الرياضة تنعكس إيجابياً في تحفيز وتخفيف ضغوطات العمل، وتسهم في تعزيز الثقة لدى المنتسبين وزيادة إنتاجية العمل وتشجيع الروح الجماعية.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 5 طرق
«أبوظبي للمغامرات».. تشويق وتحدٍّ للمصاعب
شرطة أبوظبي
الجو جيتسو
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهودة لمكافحة الاتجار بالبشر
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهودة لمكافحة الاتجار بالبشر
25 يناير 2024
سلوفاكيا تؤكد لأوكرانيا دعمها لبرنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
سلوفاكيا تؤكد لأوكرانيا دعمها لبرنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي
25 يناير 2024
راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
الرياضة
راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
اليوم 22:14
إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
الأخبار العالمية
إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
اليوم 22:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©