الخميس 25 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سفراء «دوري أدنوك».. «هدافو آسيا»!

سفراء «دوري أدنوك».. «هدافو آسيا»!
23 يناير 2024 16:46

سلطان آل علي (دبي)
مع نهاية الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، نجد أن الصورة ما زالت غير واضحة على مستوى المتأهلين، خصوصاً في المركز الثالث والوصيف، وقد شهدت المباريات تسجيل 56 هدفاً، بمعدل 2.33 هدف كل مباراة.
ويعد أقوى خط هجوم لدى منتخب الأردن، فقد سجل 6 أهداف خلال مباراتين على ماليزيا وكوريا الجنوبية، يليه كل من إيران واليابان وكوريا الجنوبية بـ5 أهداف.
وإذا ما نظرنا إلى الأهداف من جانب آخر، وهو الدوريات التي ينتمي لها المسجلين، فسيتصدر القائمة دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي والدوري الفرنسي، حيث سجل لاعبو كل دوري 7 أهداف في المسابقة حتى الآن، وهو ما يوازي 25% من الأهداف، فبالنسبة لدوري أدنوك، نجد أنّ سلطان عادل «هدفين» وزايد سلطان ويحيى الغساني قد سجلوا 4 أهداف لمنتخب الإمارات، بينما سجل مهدي قائدي هدفين لمنتخب إيران، وعلي مدن هدفاً حاسماً للبحرين، ويعد اتحاد كلباء الأكثر حضوراً بـ4 أهداف عبر سلطان عادل ومهدي قائدي.
أما الدوري الفرنسي، فقد سجل منه 4 لاعبين مختلفين، حيث حضر لي كانج «باريس» بهدفين مع كوريا الجنوبية، وكذلك الحال مع الياباني مينامينو «موناكو» بهدفين، إضافة إلى موسى التعمري «مونبلييه» مع منتخب الأردن، في حين أن كيتو ناكامورا «ريمس» سجل هدفاً واحداً لليابان.
ومن الدوريات التي شهدت تسجيل لاعبيها للأهداف، هي الدوري القطري والتايلاندي بـ5 أهداف، ثم الدوري العراقي والسعودي، الذين سجل لاعبوهم 4 أهداف في المسابقة، ولا يزال أيمن حسين «العراق»، وأكرم عفيف «قطر» في صدارة هدافي البطولة بـ3 أهداف لكل لاعب.

أخبار ذات صلة
العراق.. تأكيد جدارة بـ «ختم العلامة الكاملة»
حمدان بن مبارك: عناصرنا الشابة قادرة على تحقيق طموحات الجماهير

أكثر الدوريات تسجيلاً في كأس آسيا بنهاية الجولة الثانية:
الدوري الإماراتي: 7 أهداف
الدوري الفرنسي: 7 أهداف
الدوري القطري: 5 أهداف
الدوري التايلاندي: 5 أهداف
الدوري العراقي: 4 أهداف
الدوري السعودي: 4 أهداف

كأس آسيا
دوري أدنوك للمحترفين
الدوري الفرنسي
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهودة لمكافحة الاتجار بالبشر
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهودة لمكافحة الاتجار بالبشر
25 يناير 2024
سلوفاكيا تؤكد لأوكرانيا دعمها لبرنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
سلوفاكيا تؤكد لأوكرانيا دعمها لبرنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي
25 يناير 2024
راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
الرياضة
راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
اليوم 22:14
إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
الأخبار العالمية
إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
اليوم 22:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©