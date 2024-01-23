سفراء «دوري أدنوك».. «هدافو آسيا»!

سلطان آل علي (دبي)

مع نهاية الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، نجد أن الصورة ما زالت غير واضحة على مستوى المتأهلين، خصوصاً في المركز الثالث والوصيف، وقد شهدت المباريات تسجيل 56 هدفاً، بمعدل 2.33 هدف كل مباراة.

ويعد أقوى خط هجوم لدى منتخب الأردن، فقد سجل 6 أهداف خلال مباراتين على ماليزيا وكوريا الجنوبية، يليه كل من إيران واليابان وكوريا الجنوبية بـ5 أهداف.

وإذا ما نظرنا إلى الأهداف من جانب آخر، وهو الدوريات التي ينتمي لها المسجلين، فسيتصدر القائمة دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي والدوري الفرنسي، حيث سجل لاعبو كل دوري 7 أهداف في المسابقة حتى الآن، وهو ما يوازي 25% من الأهداف، فبالنسبة لدوري أدنوك، نجد أنّ سلطان عادل «هدفين» وزايد سلطان ويحيى الغساني قد سجلوا 4 أهداف لمنتخب الإمارات، بينما سجل مهدي قائدي هدفين لمنتخب إيران، وعلي مدن هدفاً حاسماً للبحرين، ويعد اتحاد كلباء الأكثر حضوراً بـ4 أهداف عبر سلطان عادل ومهدي قائدي.

أما الدوري الفرنسي، فقد سجل منه 4 لاعبين مختلفين، حيث حضر لي كانج «باريس» بهدفين مع كوريا الجنوبية، وكذلك الحال مع الياباني مينامينو «موناكو» بهدفين، إضافة إلى موسى التعمري «مونبلييه» مع منتخب الأردن، في حين أن كيتو ناكامورا «ريمس» سجل هدفاً واحداً لليابان.

ومن الدوريات التي شهدت تسجيل لاعبيها للأهداف، هي الدوري القطري والتايلاندي بـ5 أهداف، ثم الدوري العراقي والسعودي، الذين سجل لاعبوهم 4 أهداف في المسابقة، ولا يزال أيمن حسين «العراق»، وأكرم عفيف «قطر» في صدارة هدافي البطولة بـ3 أهداف لكل لاعب.

أكثر الدوريات تسجيلاً في كأس آسيا بنهاية الجولة الثانية:

الدوري الإماراتي: 7 أهداف

الدوري الفرنسي: 7 أهداف

الدوري القطري: 5 أهداف

الدوري التايلاندي: 5 أهداف

الدوري العراقي: 4 أهداف

الدوري السعودي: 4 أهداف