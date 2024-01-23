«الأفيال».. النتيجة «الأسوأ» تاريخياً والتهديد بالخروج «الخامس»!

عمرو عبيد (القاهرة)

تلقى منتخب كوت ديفوار هزيمة «تاريخية» على يد غينيا الاستوائية، برباعية دون رد، ليبقى «صاحب الأرض» تحت تهديد الخروج المُبكر من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية، بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، وها هو يجلس في انتظار «تحديد مصيره» حسب نتائج أصحاب المركز الثالث في 4 مجموعات أخرى، بعد استبعاد غانا صاحب النقطتين في المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

ووقّع «الأفيال» على النتيجة «الأسوأ» في الدور الأول عبر تاريخ كل المستضيفين للبطولة القارية منذ 61 عاماً، وتحديداً بعد اعتماد نظام مرحلة المجموعات الأولى ثم التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بداية من نُسخة «غانا 1963»، إذ لم يخسر «صاحب الأرض» بهذا الفارق الكبير من الأهداف في الدور الأول على الإطلاق، حيث لم يتجاوز الفارق هدفين في أكبر الهزائم السابقة التي تعرض لها «المستضيف» في دوري المجموعات، بل إن أغلب تلك الخسائر لم تؤثر على تجاوزه الدور الأول وبلوغه الدور الثاني على أقل تقدير!

والغريب أن منتخب كوت ديفوار نفسه كان صاحب أول هزيمة للمستضيف في الدور الأول بنتيجة 0-2، في نسخة 1984، وجاءت الخسارة على يد المنتخب المصري آنذاك، ثم كررتها تونس في ملعبها عام 1994 بالخسارة «الثنائية» أمام مالي، وبعدها تلقت غانا نفس الهزيمة في مواجهة كوت ديفوار عام 2000، عندما شاركت نيجيريا التنظيم وقتها، في حين لم يتجاوز الفارق هدفاً واحداً في أغلب هزائم أصحاب الأرض الأخرى خلال الأدوار الأولى.

السودان بدأ تلك الهزائم بنتيجة 0-1 أمام كوت ديفوار أيضاً في بطولة عام 1970، ثم خسرت إثيوبيا عام 1976 بـ1-2 على يد غينيا، وعادت مصر لتسقط في ملعبها بهدف وحيد أمام السنغال عام 1986، التي خسرت هي الأخرى في نُسختها عام 1992 بنتيجة 1-2 أمام نيجيريا، وبعدها ظلت نتيجة 0-1 هي المُسيطرة على 3 خسائر أخرى، لجنوب أفريقيا أمام مصر عام 1996، وبوركينا فاسو أمام الكاميرون عام 1998، وغينيا الاستوائية أمام زامبيا عام 2012.

وعلى صعيد احتمال الخروج المُبكر لـ«الأفيال»، فإن هذا الأمر تكرر 4 مرات سابقة في تاريخ إقصاء «صاحب الأرض» من الدور الأول بكأس الأمم الأفريقية، وقد يُسجّل كوت ديفوار الخروج الخامس في النسخة الجارية، حيث كان منتخب إثيوبيا هو أول من كتب هذا التاريخ «السلبي» عام 1976، عندما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بفوز وتعادل وهزيمة، ليترك بطولته مُبكراً بفارق نقطة وحيدة عن مصر «الوصيف».

المثير أن كوت ديفوار يملك «سابقة تاريخية» هو الآخر، بعدما احتل المركز الثالث أيضاً في مجموعته عام 1984، وقت تنظيمه البطولة للمرة الأولى، مُكرراً ما يحدث حالياً بصورة مقاربة، حيث فاز في مباراته الافتتاحية ثم خسر مرتين أمام مصر والكاميرون، ليُغادر البطولة من الدور الأول، وفي عام 1994، وخلال مجموعة ضمت 3 منتخبات فقط، احتلت تونس «المستضيفة» المركز الثالث «الأخير» برصيد نقطة وحيدة، بعد خسارة افتتاحية أمام مالي وتعادل ختامي مع زائير.

وشهد الخروج المُبكر «الرابع» مفارقة غريبة، إذ لم يخسر الجابون «صاحب الأرض» أي مباراة ومع ذلك لم يتجاوز دوري المجموعات، لأن 3 تعادلات منحته 3 نقاط لم تكن كافية لاحتلال مركز متقدم في المجموعة الأولى، حيث حلّ ثالثاً بفارق نقطتين عن المتصدر والوصيف، بعد تعادله مع كليهما، بوركينا فاسو والكاميرون، بجانب تعادل ثالث مع غينيا بيساو.