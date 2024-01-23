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الرياضة

«العميد» يُسقط «نسور قرطاج» في «دولية دبي» للسلة

«العميد» يُسقط «نسور قرطاج» في «دولية دبي» للسلة
23 يناير 2024 20:28

 
علي معالي (دبي)
حقق فريق النصر مفاجأة من العيار الثقيل في اليوم الخامس من بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسختها رقم 33، عندما هزم منتخب تونس بفارق 6 نقاط (80- 74) في منافسات المجموعة الأولى، ليؤكد العميد، الذي يشارك من دون لاعبيه الدوليين في تأكيد جدارته بالفوز الثاني، عقب تجاوزه فريق الحكمة اللبناني في الجولة الافتتاحية، والفوز هو الأول لفريق إماراتي على منتخب تونس.
قلب «العميد» الطاولة على منتخب نسور قرطاج، والذي تقدم بفارق كبير في الربع الأول بنتيجة 23- 16، لينجح النصر في التفوق في الربع الثاني بنتيجة 27- 14، ثم عادت تونس للتقدم مرة أخرى في الربع الثالث 22- 18، وفي الرابع كشر النصر عن أنيابه ليتفوق خلاله 19- 15 ويحسم المباراة لصالحه في النهاية.
ظل النصر متماسكا معظم أوقات المباراة رغم الضغوط الواقعة على الفريق، مقابل الخبرة التي يمتلكها المنتخب التونسي الذي يعتبر واحد من منتخبات القارة الأفريقية القوية، واستطاع الثلاثي فيصل محمد والجزائري محمد حراك والأمريكي هاريس وبقية اللاعبين تنفيذ المطلوب في هذه المباراة ليحقق النصر فوزا ثمينا ربما يجعلهم يتأهلون للدور ربع النهائي وذلك بعد دراسة كافة الترتيبات المعقدة بالمجموعة في نهاية الدور الأول.
وبهذا الفوز الثمين، تقدم النصر إلى المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى، وفي انتظار بقية مباريات المجموعة لتحديد أصحاب المراكز الـ 4 الأولى التي تتأهل للدور ربع النهائي.
ويتصدر هذه المجموعة الرياضي اللبناني بالعلامة الكاملة ونجح العميد في أن يضع بصمة «النصر» في هذه النسخة التي يشارك فيها 12 فريقا وتستمر منافساتها حتى الأحد المقبل على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، ومع تبقي جولات قليلة على نهاية دور المجموعات، يبدو النصر في موقف يبعث على التفاؤل. ويسعى الفريق للاستفادة من زخم هذا الفوز مستقبلا.

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