بنزيمة يطلب ترك اتحاد جدة



الرياض (أ ف ب)

طلب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الرحيل «مؤقتاً» عن صفوف ناديه اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي لكرة القدم، بسبب معاناته من ضغوط، كما كشف مصدر مقرّب من النادي لوكالة فرانس برس.

بات من الواضح أن التقاعد الذهبي المبكر لمهاجم ريال مدريد الإسباني السابق في المملكة العربية السعودية أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

تحت وقع انتقادات بسبب أدائه المتوسط جداً منذ وصوله في يونيو، يبدو صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022 مستعداً لإغلاق هذا الفصل من مسيرته الاحترافية بسرعة كبيرة، لمحاولة الانطلاق من جديد في آفاق أخرى.

وأوضح المصدر أن اتحاد جدة عرض على بنزيمة الإعارة إلى فريق آخر في الدوري السعودي، لكن اللاعب الذي يشعر بعدم قدرته على تقديم أفضل ما لديه للاتحاد بسبب الضغط، رفضها، مفضلاً العودة إلى اللعب في القارة العجوز.

ولم يرغب مصدر مقرّب من بنزيمة الذي ينتهي عقده مع الاتحاد عام 2026، تأكيد خبر طلب رحيله.

ويُعدّ بنزيمة، البالغ من العمر 36 عاماً، أحد أبرز النجوم الكبار الذين وفدوا إلى الدوري السعودي هذا الموسم، إلى جانب مواطنه وزميله الحالي نغولو كانتي، البرازيلي نيمار (الهلال)، الجزائري رياض محرز (الأهلي)، والسنغالي ساديو مانيه (النصر)، وذلك بعدما سبقهم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في الموسم الماضي.

وأشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى أن تشيلسي قد يكون مهتماً بالتعاقد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 بالإعارة خلال سوق الانتقالات الحالي.