الخميس 25 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بنزيمة يطلب ترك اتحاد جدة

بنزيمة يطلب ترك اتحاد جدة
23 يناير 2024 20:20


الرياض (أ ف ب)
طلب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الرحيل «مؤقتاً» عن صفوف ناديه اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي لكرة القدم، بسبب معاناته من ضغوط، كما كشف مصدر مقرّب من النادي لوكالة فرانس برس.
بات من الواضح أن التقاعد الذهبي المبكر لمهاجم ريال مدريد الإسباني السابق في المملكة العربية السعودية أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.
تحت وقع انتقادات بسبب أدائه المتوسط جداً منذ وصوله في يونيو، يبدو صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022 مستعداً لإغلاق هذا الفصل من مسيرته الاحترافية بسرعة كبيرة، لمحاولة الانطلاق من جديد في آفاق أخرى.
وأوضح المصدر أن اتحاد جدة عرض على بنزيمة الإعارة إلى فريق آخر في الدوري السعودي، لكن اللاعب الذي يشعر بعدم قدرته على تقديم أفضل ما لديه للاتحاد بسبب الضغط، رفضها، مفضلاً العودة إلى اللعب في القارة العجوز.
ولم يرغب مصدر مقرّب من بنزيمة الذي ينتهي عقده مع الاتحاد عام 2026، تأكيد خبر طلب رحيله.
ويُعدّ بنزيمة، البالغ من العمر 36 عاماً، أحد أبرز النجوم الكبار الذين وفدوا إلى الدوري السعودي هذا الموسم، إلى جانب مواطنه وزميله الحالي نغولو كانتي، البرازيلي نيمار (الهلال)، الجزائري رياض محرز (الأهلي)، والسنغالي ساديو مانيه (النصر)، وذلك بعدما سبقهم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في الموسم الماضي.
وأشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى أن تشيلسي قد يكون مهتماً بالتعاقد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 بالإعارة خلال سوق الانتقالات الحالي. 

أخبار ذات صلة
بنزيمة يكشف حقيقة الرحيل عن «العميد»
بيدرو: العين كبير وقضيت معه فترة رائعة
كريم بنزيمة
بنزيمة
اتحاد جدة
تشيلسي
الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهودة لمكافحة الاتجار بالبشر
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهودة لمكافحة الاتجار بالبشر
25 يناير 2024
سلوفاكيا تؤكد لأوكرانيا دعمها لبرنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
سلوفاكيا تؤكد لأوكرانيا دعمها لبرنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي
25 يناير 2024
راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
الرياضة
راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
اليوم 22:14
إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
الأخبار العالمية
إيطاليا توافق على مشروع قانون بشأن اتفاق للهجرة مع ألبانيا
اليوم 22:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©