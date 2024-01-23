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هل تستطيع ضبط ساعتك على بطولة أستراليا المفتوحة؟

هل تستطيع ضبط ساعتك على بطولة أستراليا المفتوحة؟
23 يناير 2024 20:43

 
ملبورن (د ب أ)
هل تستطيع ضبط ساعتك على بطولة أستراليا المفتوحة للتنس؟ للإجابة عن هذا السؤال، لابد أن تعرف ما يواجهه منظمو البطولة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، فقد طالتهم سهام الانتقادات بشأن روزنامة المباريات بعد تأخير مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم مع الأميركي تايلور فريتز لأكثر من ساعتين.
وفاز ديوكوفيتش على فريتز 7 6/ و4 6/ و6 2/ و6 3/ بعد مباراة استغرقت ثلاث ساعات و45 دقيقة، حيث بدأت المباراة متأخرة عن موعدها المحدد، بعد أن طالت مواجهة الأميركية كوكو جوف مع الأوكرانية مارتا كوستيوك في المباراة الأولى من اليوم على ملعب رود لافر أرينا.
وسعى منظمو البطولة لتجنب انتهاء المباريات في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، عبر زيادة عدد أيام البطولة إلى 15 يوماً، بعد انتقادات لاذعة من اللاعبين بشأن انتهاء المباريات في وقت متأخر. لكن حتى الآن انتهت المباريات في منتصف الليل في يومين فقط من أصل عشرة أيام، وامتدت مباراة الروسي دانييل ميدفيديف والفنلندي إميل روسوفوري حتى الثالثة و39 دقيقة صباحاً في الدور الثاني للبطولة.
وبسبب ما حدث اليوم الثلاثاء، لم تبدأ البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة اللقب، مباراتها إلا في التاسعة و10 دقائق مساء بعد أن كان مقرراً لها في السابعة مساء، كما لم تبدأ مباراة الإيطالي جانيك سينر مع الروسي أندريه روبليف إلا في العاشرة و40 دقيقة مساء.
وقال فريتز «الأمر يفسد ساعتك بأكملها، المباريات تطول في بعض الأيام مثل اليوم على وجه التحديد، كانت مباراتي طويلة، والمباراة التي سبقتنا كانت طويلة للغاية».
وأضاف «ينبغي أن يكون هناك شيء يفعلونه حتى لا يلعب الناس حتى الثانية والثالثة صباحاً؛ لأنني لا أعتقد أن الناس تفهم بشكل كامل كم الوقت حقاً نقضيه في إنهاء شؤوننا عقب الانتهاء من اللعب، إذا انتهيت في الثانية صباحاً ليس هناك فرصة أن أذهب للنوم في الخامسة أو السادسة صباحاً».
من جانبه، قال ديوكوفيتش «لقد شاهدنا في السابق مباريات تنتهي في وقت متأخر أكثر، وأعرف أنه بالنسبة للجماهير وللبطولة أنه من المثير مشاهدة نهاية المباريات في الرابعة صباحاً أو الثالثة صباحاً، لقد كنت جزءاً من هذا، لكن الأمر غير ممتع مطلقاً بالنسبة لنا».
وأشار «الشيء الجيد بالنسبة لدور الثمانية في فئة الرجال أن لدينا يومين؛ لذا أعتقد أنه وقت كافٍ للنوم بشكل جيد والتعافي».

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