برعاية حمدان بن محمد بن زايد.. 300 لاعب في كأس الاتحاد للمصارعة

مراد المصري (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ينظم اتحاد المصارعة «كأس الاتحاد»، البطولة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وذلك على مدار يومي غد وبعد غد في «مبادلة أرينا»، وبمشاركة نحو 300 لاعب يتنافسون في فئات الأشبال والناشئين والشباب.

وتُعد هذه أولى البطولات التي ينظمها الاتحاد، بعد تأسيسه مؤخراً، في إطار سلسلة من منافسات المصارعة المحلية والتي تتضمن فئات الأشبال والناشئين والشباب، حيث يسعى الاتحاد إلى إحداث نقلة نوعية في رياضة المصارعة ورسم ملامح مستقبلها في الدولة، انطلاقاً من التزامه الراسخ بتمكين الشباب في لعبة المصارعة، وإبراز لعبة المطارحة، المصارعة الإماراتية التقليدية.

ويخطط الاتحاد لبناء جيل جديد من مواهب المصارعة الوطنية، مع التركيز على تمكين الشباب والحفاظ على المطارحة بصفتها عنصراً أساسياً في رؤيته، وتأتي هذه الخطوة في ظل أهمية المصارعة بتعزيز اللياقة البدنية والصحة الذهنية، وبصفتها جزءاً مهماً من التقاليد الإماراتية العريقة وأهميتها الكبرى على صعيد البطولات الأولمبية.

ويترأس معالي محمد خليفة المبارك مجلس إدارة اتحاد المصارعة، الذي يضم الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام للاتحاد، والأعضاء، عبد الرحيم النعيمي، عبد الفتاح شرف، الدكتور زياد صالح، موزة آل علي، طلال الهاشمي، سلطان الكتبي وسيف الراشدي.

ويلتزم الاتحاد بدعم نمو المطارحة وتعزيز انتشارها عالمياً، بما يعكس حرصه على الحفاظ على الموروث الإماراتي الثقافي والاحتفاء به من خلال الرياضة، كما يساهم بدور بارز في ترسيخ مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة الرياضات القتالية في العالم، ومنح أبناء الدولة الفرصة لإبراز قدراتهم ومهاراتهم في هذه الرياضة التي تتمتع بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم.