«السماوي» يُدشن معسكر العين

مراد المصري (أبوظبي)

استهل بني ياس تدريباته أمس الأول في المعسكر الشتوي، الذي يقيمه في مدينة العين، استعداداً للنصف الثاني من الموسم، حيث يتطلع «السماوي» لرفع الجاهزية البدنية والفنية، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية.

ويمتد المعسكر لمدة 10 أيام، بصفوف مكتملة، بقيادة المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، الذي عمل خلال الفترة الماضية على عقد جلسات مع اللاعبين من أجل العمل على تطوير الأداء العام للفريق، إلى جانب التطوير الفردي لكل لاعب بحسب مركزه، وذلك من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة في المباريات المتبقية في دوري أدنوك للمحترفين.

ويشمل معسكر الفريق إقامة تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، وذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من الفائدة خلال التواجد في «دار الزين»، وتحديداً استعادة اللياقة البدنية اللازمة بعد فترة الإجازة في نهاية العام الماضي، وغياب خوض المباريات التنافسية الرسمية، جراء توقف المسابقات المحلية لمشاركة منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

ويدرس بني ياس في الوقت الحالي الخيارات المتاحة لتعويض رحيل البرتغالي جيكو جيرالديس، الذي تم الاستقرار على إنهاء عقده بالتراضي بسبب ضعف مردوده في المرحلة الأولى من الموسم، مع تواجد عدد من الأسماء التي يسعى «السماوي» لاختيار الأفضل من بينها، وذلك وفق الاحتياجات الفنية للفريق بالمقام الأول.