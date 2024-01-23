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الرياضة

«النمور» يحقق المكاسب الفنية في «الودية البرتقالية»

أرشيفية
24 يناير 2024 00:53

فيصل النقبي (كلباء)

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حقق اتحاد كلباء عدداً من المكاسب الفنية، خلال مباراته الودية أمام عجمان رغم الخسارة 1-2، بعد أن اطمأن من خلالها المدرب فرهاد مجيدي على عدد من لاعبيه، وخاصة الأجانب، بعد فترة من الابتعاد عن المباريات الرسمية، كذلك جاءت الفائدة الأكبر، بعد تألق المدافع البرازيلي والاس، الذي سجل الهدف الوحيد لـ«النمور»، وهو لاعب مهم في تشكيلة المدرب في الفترة المقبلة.
وسيخوض الفريق مواجهة ودية مهمة مع الرياض السعودي، حيث تعتبر من أهم التجارب للفريق قبل استنئاف الدوري، ويتدرب الفريق الضيف على ملاعب النادي، حيث وفرت له الإدارة كل الإمكانات اللازمة لتحقيق استفادة مثالية.

النمور
اتحاد كلباء
عجمان
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