الوحدة والاتفاق.. سباق إلى لقب «الدولية الودية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تختتم اليوم منافسات بطولة الوحدة الودية الدولية، حيث يلتقي الوحدة مع الاتفاق السعودي في المباراة النهائية عند الثامنة مساء، فيما يواجه الزمالك المصري، أم صلال القطري في مباراة تحديد المركز الثالث.

وصعد الوحدة إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الزمالك المصري 3-1 في نتيجة مفاجئة، فيما صعد الاتفاق بعد الفوز على أم صلال بعد الفوز عليه بضربات الترجيح.

وقدم «العنابي» مباراة قوية أمام الزمالك المصري، رغم الدفع بمجموعة من اللاعبين الشباب والوجوه الجديدة، التي ظهرت مع الفريق للمرة الأولى، وكانت مواجهة الفريق المصري هي الأولى بالنسبة للصربي جوران، التي يقود فيها الفريق بشكل رسمي بعد توليه المهمة منذ حوالي أسبوعين.

على الجهة الأخرى، لم يقدم الزمالك المصري المستوى المتوقع منه وسط جماهيره التي حضرت المباراة بنسبة قليلة.

وعقب مباراة الزمالك، تحدث الصربي جوران مدرب «العنابي» باستفاضة وأبدى رضاه عن مردود اللاعبين، مؤكداً أن الوحدة خاض اختباراً جيداً للغاية أمام فريق قوي مثل الزمالك، ونجح «العنابي» في تحقيق فوز مستحق وبأداء مميز.

وقال: قدمنا أداء جيداً أمام فريق قوي، وسعيد بالفوز في أول تجربة لي مع الفريق في البطولة الودية التي تعد مهمة للغاية بالنسبة لنا خلال فترة التوقف من أجل التجهيز للاستحقاقات القادمة، وهو فوز يمنحنا دفعة للمرحلة المقبلة.

وأضاف: الوحدة ظهر بشكل مميز، خصوصاً في الهجمات المرتدة التي نفذها اللاعبون بصورة رائعة، راضٍ عن الأداء في تلك المباراة ومردود اللاعبين كان جيداً، ونسعى إلى تحسين الأداء تدريجياً وتحقيق أقصى استفادة فنية من البطولة، لا سيما وأنها أفضل اختبار لهؤلاء اللاعبين الشباب، بعدما شارك أكثر من 5 لاعبين صغار للمرة الأولى مع الفريق الأول.

وتابع: المباراة لم تكن سهلة أمام فريق الزمالك المصري، الذي يملك تاريخاً كبيراً، وأنا على ثقة بأن الزمالك سيستعيد رونقه وسيعود لمكانته التي تليق به في الدوري المصري. وعن رؤيته لـ «العنابي» في المرحلة المقبلة، وإمكانية عودة الفريق للمنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، أكد جوران أن هدف الوحدة التواجد دائماً في مراكز المقدمة، وأن الفريق سيقاتل للظهور بشكل أقوى في النصف الثاني من الموسم، خاصة وأنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم.

وحول التغييرات المتوقعة في صفوف الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، قال جوران: «نفتقد عدداً كبيراً من اللاعبين، سواء الدوليين أو بعض العناصر التي تتدرب مع فريق الرديف، وأعتقد أن الفريق سيصبح أفضل مع عودة جميع العناصر مع انتهاء كأس الأمم الآسيوية، وإجراء بعض التدعيمات».

وعن سبب غياب نجم الوحدة، إسماعيل مطر، أكد المدرب معاناة قائد الفريق من مشكلة بسيطة في الظهر، مشيراً إلى أن هناك بعض الإصابات في صفوف الفريق، وعن مباراة اليوم أمام الاتفاق قال: الفريق استعد بشكل جيد، وتابع المنافس بشكل جيد، لكن المهم الاستفادة الفنية بغض النظر عن النتيجة.