الفردان: لا تقلقوا على منتخب السلة مع «كبار آسيا»

علي معالي (دبي)

أكد عبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، رئيس لجنة المنتخبات، أن السلة الإماراتية سيكون لها حضور قوي على مستوى القارة الآسيوية في الفترات المقبلة، وقال: لا تقلقوا سنكون مع كبار القارة الصفراء في كأس الأمم المقبلة، بعد غياب سنوات طويلة، حيث كانت المشاركة الأخيرة في 2009 بالصين، بينما ستكون النسخة المقبلة من النهائيات 2025 في السعودية.

وأضاف: مستوى المنتخب في تصاعد كبير، وما يقدمه من مستوى متميز للغاية في دولية دبي، حيث نعتبر النسخة 33 من دولية دبي واحدة من المحطات الخاصة بتجهيز الفريق لما هم أهم بالمشاركة في التصفيات، التي تضم معنا منتخبات البحرين وسوريا ولبنان، وهي قرعة قوية بالفعل، ولكن طموحاتنا كبيرة في ظل ما وصل إليه مستوى اللاعب الإماراتي بأن نجتاز هذه التصفيات التي تنطلق الشهر المقبل بلقاء البحرين في المنامة.

وقال: التأهل هذه المرة سيكون بالنظام الدولي الجديد، الذي يعتمد على نظام الذهاب والإياب وليس دورة مجمعة، وهو ما يحتاج إلى سياسة النفس الطويل في التعامل مع المباريات، والجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب نجح خلال الفترات الماضية في استعادة بريق المنتخب، خلال التصفيات الأولية التي جعلتنا ندخل في المنافسات الأخيرة للتأهل.

وتابع: هناك جهد كبير مبذول من أنديتنا، لذلك وجدنا هذا التحسن في المستوى، والذي يجعلنا نتفاءل بأن الوجود مع كبار القارة مسألة وقت، ومن خلال التصفيات المقبلة سنكون في مكانة تليق بالسلة الإماراتية التي تضم في الوقت الراهن مجموعة من اللاعبين الشبان مع الخبرات الكبيرة. وأضاف: للمرة الأولى منذ سنوات طويلة يكون للمنتخب هذا الإعداد بمخطط طويل الأمد، والمشاركة في عدد من البطولات القوية.

وتتواصل المتعة الفنية والجماهيرية في دولية دبي، وكانت المباراة التي جمعت الرياضي والحكمة من لبنان، قمة رائعة من الناحيتين، الفنية والجماهيرية، حيث اكتظت صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بما يقارب 6 آلاف متفرج، استمتعوا بلقاء مثير انتهى بفوز الرياضي على الحكمة 96- 76.

ويخوض منتخبنا الوطني اليوم، المباراة الأخيرة ضمن فرق المجموعة الثانية بلقاء الوحدة السوري في الخامسة والربع مساء، ويسبقها مباراة منتخب تونس مع سلا المغربي بالمجموعة الأولى، ويلعب هومنتمن اللبناني مع مواطنه بيروت في السابعة والربع، وعلى أن تختتم مباريات اليوم السادس للبطولة بلقاء سترونج جروب الفلبيني مع أهلي طرابلس الليبي.