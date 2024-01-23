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الرياضة

«بي 44» يُحلق بـ «رمز البيور جير» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

«بي 44» يُحلق بـ «رمز البيور جير» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
24 يناير 2024 00:53

مصطفى الديب (أبوظبي)

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اقتنص «بي 44» لفريق «إم 7» لقب شوط الرمز للبيور جير - فرخ فئة الشيوخ في اليوم الثاني عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين ويختتم السبت المقبل.
 وحل ثانياً «بي 38» لفريق النيف بفارق ضئيل للغاية عن البطل، فيما كان المركز الثالث من نصيب «بي 18» لفريق النيف أيضاً.
وفي شوط التلواح الأول للبيور جير - فرخ فئة الشيوخ حلق «جي أر 90» لفريق «إف 3» بالمركز الأول، فيما جاء ثانياً «واي إل إس 11» لفريق «واي إل إس»، واحتل «أيه 20» للفريق نفسه المركز الثالث في هذا الشوط المثير.
وذهب لقب شوط التلواح الثاني للبيور جير - فرخ فئة الشيوخ إلى «جي أر 097» لفريق «إف 3»، فيما احتل المركز الثاني «بي 10» لفريق النيف، وجاء في المركز الثالث «جي أر 0127» لفريق «إف 3».
واستكملت منافسات اليوم الثاني عشر بشوطي التلواح للبيور جير - جرناس فئة الشيوخ، وأسفرت المنافسات عن تحليق «طاغي» لفريق «إف 3» بلقب الشوط الأول، فيما احتل المركز الثاني «12» للفريق نفسه، وجاء ثالثاً «إكسبو» لفريق «إم 7». وحلق الطير «13 كي إم» لفريق «إف 3» بلقب شوط التلواح الثاني للبيور جير - جرناس، وجاء ثانياً «بي 20» لفريق «إف 3 إس» وحل في المركز الثالث «منجز» لفريق «إم 7».
وتتواصل اليوم البطولة بإقامة منافسات اليوم الثالث عشر الذي يشهد ثمانية أشواط أربعة منها لفئة العامة بواقع شوطين للحر فرخ وجرناس وشوطين للشاهين فرخ وجرناس، وأربعة أشواط لفئة دول مجلس التعاون الخليجي بواقع شوطين للحر - فرخ وجرناس وشوطين للشاهين فرخ وجرناس.

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
نادي أبوظبي للصقارين
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