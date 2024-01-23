«الأبيض» إلى دور الـ16 «الآسيوي» بـ«هدف»

معتز الشامي (دبي)

تأهل منتخبنا الوطني إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023 وصيفاً للمجموعة الثالثة بالبطولة، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب فلسطين، الذي حل ثالثاً بالمجموعة، ليواجه منتخبنا، منتخب طاجيكستان يوم الأحد المقبل.

وخسر منتخبنا الوطني أمام نظيره الإيراني مساء أمس 1-2، في مباراة سيطر عليها المنتخب الإيراني، ورغم ذلك حصل «الأبيض» على ركلة جزاء أضاعها يحيى الغساني قبل أن يعود ليسجل هدف التأهل لدور الـ16 بالدقيقة 90+3 من تسديدة قوية داخل المنطقة سكنت الشباك الإيرانية، بينما سجل لمنتخب إيران مهدي طاريمي هدفي إيراني بالدقائق 26 و65.

بدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من خالد عيسى في المرمى، أمامه زايد سلطان وخالد الظنحاني وخالد الهاشمي وبدر ناصر وحارب عبد الله، وفي الوسط عبد الله رمضان وماجد راشد، ولعب طحنون الزعابي كجناح أيمن وعلي صالح في الجناح الأيسر، خلف يحيى الغساني كرأس حربة وحيد، بينما استبعد المدرب علي مبخوت من تشكيلة المباراة، وتراجع لاعبو المنتخب للثلث الأخير من ملعبنا في ظل تقدم المنتخب الإيراني للعب بطريقة الضغط العالي على حامل الكرة، وهو ما أدى لغياب بصمة هجومية للأبيض الذي لم يتمكن لاعبوه من الخروج من وسط ملعبهم أغلب فترات الشوط الأول.

وواصل المنتخب الإيراني انتشاره مستغلاً تراجع منتخبنا للخلف، وتمكن سردار أزمون من تحويل كرة سريعة بوجه القدم، ضرب خلالها دفاع المنتخب وحولها لمهدي طاريمي المتوغل إلى داخل منطقة الـ18، ليهيئ الكرة ويسدد قوية سكنت شباك خالد عيسى بالدقيقة 26، وأضاع المنتخب الإيراني فرصة مجدداً، لسردار أزمون لينهي الأبيض الشوط الأول متأخراً بهدف.

وفي الشوط الثاني، أجرى باولو بينتو مدرب «الأبيض» بعض التغييرات، ودفع بكايو كانيدو لتنشيط الهجوم بديلاً لطحنون الزعابي، ثم فابيو ليما لاحقاً، واحتسب الحكم ركلة جزاء أضاعها يحيى الغساني لترتد بهجمة سريعة على دفعات منتخبنا لتنتهي عند مهدي طاريمي، الذي سدد بقوة في شباك خالد عيسى مسجلاً الهدف الثاني بالدقيقة 65.

وأحكم المنتخب الإيراني سيطرته على مجريات اللعب طوال الشوط الثاني، قبل أن ينطلق يحيى الغساني بكرة مرتدة عبر الجبهة اليمنى لمرمى إيران ويراوغ ويسدد بقوة، مسجلاً هدف تضييق الفارق بالدقيقة 90+3، وهو الهدف الذي وضع منتخبنا في وصافة المجموعة الثالثة، وضمن التأهل رسمياً.