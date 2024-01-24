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الرياضة

بلماضي.. استقالة في نهاية الطريق

بلماضي.. استقالة في نهاية الطريق
24 يناير 2024 09:29


أنور إبراهيم (القاهرة)
ذكرت شبكة مونت كارلو سبورت إن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أبلغ فيما يبدو لاعبيه باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة امام مورتانيا والخروج من الدول الأول، وأعرب خلال المؤتمرالصحفي بعد المباراة عن أسفه الشديد لهذه الهزيمة والخروج مبكراً مجدداً من الدور الأول للبطولة مثلما حدث خلال البطولة الأخيرة في 2022، بعد أن كان فاز بها في نسخة 2019، مشيراً إلى إنه يتحمل المسؤولية كاملة. 
وقال: أضعنا الكثيرمن الفرص ولم ننجح في التسجيل رغم الوصول كثيراً لمرمى المنافس. وعلق قائلاً: هناك جانب غامض في كرة القدم.. كان من الممكن أن أقول إنها هزيمة مستحقة، لو كنا لم نخلق الكثير من فرص التسجيل أو نسيطرعلى مجريات اللعب، ولكن ذلك لم يحدث، فهناك أشياء لايمكن شرحها أو تفسيرها في كرة القدم.
ورداً على سؤال بشأن كونه أول مدير فني جزائري يخرج مرتين متتاليتين من الدورالأول لهذه البطولة، قال بلماضي متسائلاً: أنت لم تقل إنني ثاني مدير فني يحصل على هذه البطولة للجزائر.
وعن إحتمالات رحيله بعد هذا الخروج المخزي، قال: عندما نعود إلى البلاد، سوف نرى. وحرص على أن يؤكد مرة أخرى مسؤليته الكاملة عما حدث، وعندما سُئل عما إذا كان ذلك بمثابة «نهاية مرحلة أو حقبة» لمنتخب الجزائر قال: ربما نعم.
وعلى جانب آخر، لم يكن دانييل ريولو مقدم برنامج «After Foot» على شبكة مونت كارلو سبورت لطيفاً في نقده للمدرب واللاعبين الجزائريين، إذ قال:هؤلاء اللاعبون إنتهوا، ومدربهم تم تقديره بأكثر مما يستحق، صحيح إنه حاول الدفع بلاعبين شباب جدد، ولكنهم ليسوا على المستوى المطلوب في منتخب مثل الجزائر ويبدو إنه هو وفريقه وصلوا إلى «نهاية الطريق».

 

 

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