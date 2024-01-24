مدرب موريتانيا: إنتصرنا على «النظرة الدونية»



أنورإبراهيم (القاهرة)

بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب موريتانيا بفوزه على «محاربي الصحراء» الجزائريين بهدف في الجولة الثالثة من دورالمجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، تحدث أميرعبده المدير الفني لـ «المرابطين» لقناة بلوس الفرنسية قائلاً: مباراة تاريخية وبطولية، عشنا خلالها أجواء إستثنائية، قلت للاعبين لقد كتبتم تاريخاً لموريتانيا في كرة القدم وأنا فخور بكم، من أجل بلادكم والملايين من جماهيرهم الذين أدخلتم السعادة على قلوبهم.

وتابع أمير عبده الذي يحمل الجنسية الفرنسية وأيضاً جنسية جزر القمر، قائلاً: هذا الإنجاز تحقق أمام منتخب كبير في كرة القدم الأفريقية، ويتفوق علينا على مستوى الأداء الفردي، ولكننا أظهرنا الكثير من الإرادة والتصميم والرغبة على المستوى الجماعي وكنا منظمين جيداً وفوزنا مستحق وعلينا أن نستمتع بذلك.

ووجه أميرعبده اللوم إلى الذين نظروا إلى فريقه «نظرة دونية» قبل المباراة، وعلق قائلاً: لم يكن أحد يؤمن بحظوظ المنتخب الموريتاني وقدرته على تحقيق المفاجأة والفوز ولم يكن هناك إهتمام بالحديث عنه ولاعن تشكيل الفريق، ولكننا آمنا بقدرتنا على تحقيق ذلك في واحدة من المفاجآت الجميلة لكرة القدم، وبهذه النتيجة، تأهل «المرابطون» إلى دورالـ 16 للمرة الأولى في تاريخ البطولة.