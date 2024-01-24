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إدارة خورفكان تحتفي بمنتخب الشباب

إدارة خورفكان تحتفي بمنتخب الشباب
24 يناير 2024 10:14

فيصل النقبي (خورفكان) 
قدمت إدارة نادي خورفكان درعاً تذكارية لإدارة منتخب الشباب في ختام المعسكر الاعدادي الذي أقامه «أبيض الشباب» في ملاعب خورفكان، واستمر لعدة أيام، حيث قام جاسم علاي عضو مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم نيابة عن الإدارة بإهداء مدير المنتخب الدرع.
وحظيت هذه البادرة بتقدير الجهازين الإداري والفني للمنتخب الشاب، الذي يستعد في هذه الفترة للاستحقاقات القادمة للمنتخب، حيث تعكس تقدير إدارة النادي للواجب الوطني، واحتفاء بالمنتخبات الوطنية المختلفة.
من جانب آخر، تواصلت تدريبات «النسور» اليومية، التي ركز من خلالها المدرب نيبوشا على التدريبات اللياقية والتكتيكية لتطوير أداء اللاعبين جميعاً، وخاصة بعد اكتمال عناصر الفريق ما عدا الأوزبكي عزيز بك، الملتحق بصفوف منتخب بلاده في نهائيات أمم آسيا المقامة في قطر حالياً، حيث سيلعب الفريق مباراة ودية أخيرة مهمة مع الرياض السعودي.

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