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الرياضة

مدرب غانا «ضحية الخروج المبكر»

مدرب غانا «ضحية الخروج المبكر»
24 يناير 2024 10:27

أبيدجان (رويترز)
أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان، إقالة كريس هيوتون من تدريب المنتخب الوطني بعد خروجه المبكر من كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.
واحتلت غانا المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد تعادلها 2-2 مع موزمبيق يوم الاثنين الماضي.

 

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وتبخرت آمالها في التأهل إلى دور الستة عشر بصفتها واحدة من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بعد نتائج المنتخبات الأخرى في المجموعتين الثالثة والرابعة.
وقال الاتحاد الغاني في البيان: «يعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إعفاء كريس هيوتون من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بأثر فوري».
كما اتخذ المجلس التنفيذي قرارا بحل الجهاز الفني للمنتخب.
وأضاف البيان: «سيقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم في الأيام المقبلة خارطة طريق بشأن مستقبل المنتخب».

غانا
كأس الأمم الأفريقية
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