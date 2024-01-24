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«مبيد» و«هذلة» يبحثان عن «كلاسيكو» الأمهار والمهرات في مضمار أبوظبي

«مبيد» و«هذلة» يبحثان عن «كلاسيكو» الأمهار والمهرات في مضمار أبوظبي
24 يناير 2024 11:00


عصام السيد (أبوظبي)
يستضيف مضمار نادي أبوظبي للفروسية في الخامسة مساء الغد، حفل سباقه السابع لهذا الموسم، والذي يحتوى على بطولتين للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، هي «كلاسيكو» المهرات، و«كلاسيكو» الأمهار «شروط»، ويتألف الحفل من 6 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة ماعدا الشوط السادس الذي خصص للمهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز المالية المرصودة للحفل 510 آلاف درهم.
ويتوقع أن تشهد كلاسيكية أبوظبي للأمهار البالغ إجمالي جوائزها المالية 100 ألف درهم، والتي تنطلق في الشوط الرابع المخصص للأمهار عمر 4 سنوات فقط «إنتاج الإمارات» لمسافة 1400 متر «شروط»، منافسة قوية، ويبرز في هذا الشوط الجواد «مبيد» صاحب التصنيف البالغ 87 ،والذي حقق الفوز في الشارقة لمسافة 1200 متر، بفارق 8,75 طول عن أقرب منافسيه، وينافسه بقوة «جاب وقت» صاحب التصنيف 83، و«الحيزوم» صاحب التصنيف 79.
وتبحث المهرة «هذلة» الفائزة بفارق 15 طولاً في ظهورها الأول على مسافة 1600 متر بمضمار العين، عن لقب كلاسيكية المهرات في سن أربع سنوات فقط في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «شروط»، وينافسها على اللقب البالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف درهم كل من «سحابة»، و«الدلهب».
وخصص الشوط الثاني للجولة السابعة لسلسلة كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لخيول ملاك الإسطبلات الخاصة، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتشارك في السباق 16 خيلاً تتنافس لمسافة 1400 متر «تكافؤ» أبرزها «ويند أوف فورتيون»، و«فرستق»، و«فري بيرد».
وتفتتح الأمسية بسباق تكافؤ للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، بجوائزه المالية البالغة 80 ألف درهم، وأبرز المتحدين «مرموق»، و«نبراس»، و«جاب حداد».
ويسعى «مجازف» لاقتناص لقب الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، وينافسه «اف يطوي»، و«ياس صير»، وتختتم الأمسية بسباق للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» لمسافة 2400 متر، بجوائز مالية قدرها 80 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات «على كيفي»، و«مدرب»، و«جرين جاكت».

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