راضي شنيشل: «عرب آسيا».. ارتفعت الطموحات بـ «مرحلة المجموعات»

معتصم عبدالله (دبي)

أكد راضي شنيشل المدرب السابق لمنتخب «أسود الرافدين»، والمدرب الحالي للمنتخب الأولمبي العراقي تحت 23 عاماً، أن الظهور الإيجابي للمنتخبات العربية في الدور الأول لبطولة «كأس آسيا 2023»، المقامة حالياً في قطر، أعطى انطباعاً مميزاً عن التطور الكبير في مستوى الكرة في المنطقة بشكل عام، وزاد حجم الطموحات في الأدوار المتقدمة للبطولة.

وقال شنيشل «57 عاماً»، لـ «الاتحاد»: «إقامة النسخة الحالية لنهائيات كأس آسيا في قطر، منح المنتخبات العربية أفضلية نسبية في ظل المساندة الجماهيرية التي تحظى بها من قبل الجاليات العربية، علاوة على اعتياد اللاعبين على الطقس والأجواء في الملاعب الخليجية».

وتشهد نهائيات كأس آسيا الحالية بقطر مشاركة 10 منتخبات عربية ظهر أغلبها بمردود إيجابي في مباريات الدور الأول، وتشمل قائمة المشاركين منتخبات قطر «المستضيف وحامل اللقب»، الإمارات، السعودية، عُمان، سوريا، فلسطين، العراق، الأردن، البحرين، لبنان.

وحجزت 6 منتخبات عربية مقاعدها في دور الستة عشر لكأس آسيا قبل ختام الدور الأول أمس الأربعاء، وشملت قطر، السعودية، العراق، الإمارات، إضافة إلى منتخب سوريا الذي نجح في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى على مر تاريخه، إذ لم يسبق أن حقق ذلك في 6 مشاركات سابقة، بجانب منتخب فلسطين الذي حقق بدوره إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، بعد تفوقه على هونج كونج 3-0.

وعبر شنيشل الذي سبق له قيادة «أسود الرافدين» إلى الدور نصف النهائي في كأس آسيا 2015 بأستراليا، عن أمنياته بوجود أكثر من منتخب عربي في نصف نهائي النسخة الحالية بقطر 2023، وأوضح: «مباريات المراحل الاقصائية تختلف جذرياً عن دور المجموعات».

وأضاف: «أحذر جميع المنتخبات العربية بضرورة تناسي النتائج الإيجابية والأداء القوي في المرحلة الأولى ودور المجموعات، مقابل التركيز بشكل أكبر في مباريات خروج المغلوب، والتي تلعب فيها خبرة المنتخبات واللاعبين الدور الأهم»، مشدداً على صعوبة المهمة التي تنتظر المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الثانية.

ورأى شنيشل المدافع السابق لمنتخب العراق، خلال الفترة من عام 1988 وحتى 1999، والذي كان ضمن أفضل تشكيلة في كأس آسيا 1996 بالإمارات بعدما تأهل العراق للدور ربع النهائي، أن حظوظ تتويج منتخب عربي باللقب الآسيوي تبدو قائمة، وأضاف «أتمنى نهائياً بثوب عربي في النسخة الحالية».

وتوجت المنتخبات العربية بستة ألقاب في «كأس آسيا»، من بينها 4 ألقاب أقيمت فيها النهائيات في بلدان عربية بداية بتتويج الكويت «المستضيف» لنسخة 1980، والسعودية في نسختي 1988 «قطر»، 1996«الإمارات»، وقطر في النسخة الماضية 2019 «الإمارات»، علاوة على تتويج السعودية في نسخة 1984 بسنغافورة، والعراق في 2007 على حساب السعودية 1-0 في نهائي جاكرتا بإندونيسيا.

وحول تقييمه لمستوى منتخب بلاده «أسود الرافدين»، قال شنيشل: «العراق أبلى بشكل جيد في الدور الأول بفضل الانسجام الكبير بين اللاعبين والجهاز الفني، وفي نظري فإن الفوز على اليابان 2-1 ليس ضربة حظ، وهو دليل على أن العمل الجماعي للفريق هو الطريق الصحيح لتحقيق النتائج الإيجابية»، مؤكداً في الوقت ذاته قوة منتخب اليابان المتوج بخمسة ألقاب قارية في النهائيات الآسيوية.