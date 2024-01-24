ياستريمسكا.. فوز «قبل الميلاد» في 30 درجة مئوية



ملبورن (رويترز)



فازت ديانا ياستريمسكا على التشيكية ليندا نوسكوفا 6-3 و6-4، لتحجز مكاناً في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتصبح أول متأهلة من التصفيات تصل إلى الدور قبل النهائي منذ 1978، وفي درجة حرارة بلغت 30 مئوية، تفوقت الأوكرانية ياستريمسكا صاحبة الضربات الأمامية القوية على منافستها التشيكية (19 عاماً) التي كانت أصغر لاعبة متبقية في قرعة السيدات.

وتسير ياستريمسكا (23 عاماً) على خطى كريستين دوري آخر متأهلة من التصفيات بلغت الدور قبل النهائي في ملبورن بارك قبل 45 عاماً، وقالت ياستريمسكا عقب المباراة: «أعتقد أنه من الجيد أن أصنع التاريخ لأنني لم أكن قد ولدت في ذلك الوقت، إنه الجيل القادم الذي يصنع التاريخ، وأنا سعيدة للغاية».

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في وقت مبكر من المجموعة الأولى، لكن ياستريمسكا تقدمت في الشوط الثامن عندما سددت نوسكوفا ضربة خلفية في الشبكة، ورغم معاناتها مع ضربات إرسالها الأول، واصلت اللاعبة الأوكرانية الضغط بسلسلة من الضربات الأمامية طوال المباراة.

وفشلت نوسكوفا في استغلال نقطة لكسر إرسال منافستها حين كانت متأخرة 5-3 وحسمت ياستريمسكا المجموعة الأولى في 36 دقيقة بضربة أمامية متقنة أخرى.

وخرجت اللاعبتان من الملعب بعد المجموعة الأولى هرباً من الحرارة، وأجرت نوسكوفا محادثة طويلة مع مدربها عند عودتها، وظل الأداء متقارباً طوال المجموعة الثانية حتى الشوط السابع عندما حسمت ياستريمسكا الفرصة الثالثة لكسر إرسال منافستها بضربة خلفية.

وأنهت المباراة لصالحها وضربة الإرسال معها حين أعادت نوسكوفا ضربة خلفية في الشبكة، لتنتهي مساعي اللاعبة التشيكية لإحراز لقبها الأول في الفردي ببطولات المحترفات.

وأصبحت ياستريمسكا أول متأهلة من التصفيات تصل إلى هذه المرحلة من إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ فوز إيما رادوكانو بلقب أميركا المفتوحة في 2021، وقالت ياستريمسكا: «لا أشعر حقاً أنني ألعب بشكل جيد، أحاول فقط أن ألعب بقدر ما أستطيع لأنني متعبة جداً، أحاول أن أبذل قصارى جهدي والقتال للرمق الأخير».

وقالت نوسكوفا، التي حققت مفاجأة كبيرة في الدور الثالث بإقصائها إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالمياً، «إن الأجواء كانت أكثر صعوبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لم أتمكن من اللعب بكامل تركيزي لفرض إيقاعي في المباراة منذ البداية، لذلك كانت ياستريمسكا في المقدمة وهيمنت على المباراة طوال الوقت».

وستلعب ياستريمسكا المصنفة 93 عالمياً، والتي تغلبت بالفعل على بطلتين سابقتين في البطولات الأربع الكبرى خلال أستراليا المفتوحة، في الدور المقبل مع الصينية تشينج قينوين المصنفة 12 أو الروسية آنا كالينسكايا المصنفة 75 عالمياً.