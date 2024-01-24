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الرياضة

السعودية يارا الحقباني تنضم إلى نجمات «مبادلة أبوظبي للتنس»

السعودية يارا الحقباني تنضم إلى نجمات «مبادلة أبوظبي للتنس»
24 يناير 2024 14:30

أبوظبي (الاتحاد)

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مع اقتراب الموعد المحدد لانطلاق بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، بدأ الكشف عن أسماء اللاعبات اللاتي تم تأكيد مشاركتهن في المنافسات، حيث دخلت كل من السعودية يارا الحقباني واليابانية إينا كويكي إلى التصفيات، في حين تنضم الفلبينية إيلا ألكسندرا للقرعة الرئيسية في الجزء الثاني من البطولة.
وتقام منافسات هذا العام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 3 إلى 11 فبراير، بمشاركة كوكبة من ألمع النجمات من بينهن، يلينا ريباكينا من كازاخستان، وماريا ساكاري من اليونان، وباربورا كريجيكوفا من جمهورية التشيك.
مع انضمام الفائزتين بالبطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، نعومي أوساكا وإيما رادوكانو، جنباً إلى جنب مع أُنس جابر محبوبة الجماهير، يتطلع الجمهور إلى مشاهدة أفضل لاعبات العالم وهن يتنافسن للحصول على لقب بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة.
بعد احترافها في سن الرابعة عشرة، أصبحت يارا الحقباني أول امرأة سعودية على الإطلاق تفوز ببطولة تنس للمحترفات في عام 2022، عندما فازت على تمارا إرماكوفا لتحصد لقب بطولة مدينة عيسى في البحرين.
وتعليقاً على دعوتها للمشاركة، تقول اللاعبة البالغة من العمر 19 عاماً: «أنا سعيدة للغاية لحصولي على بطاقة دعوة للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لهذا العام، وأسعى لاختبار نفسي أمام هذه الأسماء اللامعة في التنس، وإنه لمن دواعي سروري أن نرى هذا النوع من البطولات يقام في الشرق الأوسط، وأنا متأكدة من أنها ستكون منافسة مثيرة».
وقالت كويكي، التي بلغت الدور ربع النهائي في بطولة أميركا المفتوحة لفردي الناشئين 2023: «أنا متحمسة جداً للمنافسة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، إنها فرصة رائعة أن أكون جزءاً من هذا الحدث المرموق».
وتنضم إيلا، الحائزة على ثلاث بطولات جراند سلام للناشئين، إلى القرعة الرئيسية للمواهب المميزة إلى جانب نخبة من أفضل اللاعبات في العالم.
حصلت اللاعبة البالغة من العمر 17 عاماً على أول جائزة فردية لها للناشئين في بطولة أميركا المفتوحة 2022، بعد أن فازت في وقت سابق بلقب الزوجي في كل من بطولة فرنسا المفتوحة وأستراليا المفتوحة.
وعن مشاركتها في البطولة، تقول إيلا: «هذه فرصة رائعة بالنسبة لي للمشاركة في مسابقة كبيرة واكتساب خبرة إضافية على أعلى مستوى».
وأضافت: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أحتاج أن أختبر نفسي أمام أفضل اللاعبات، ولا أستطيع الانتظار للعب أمام جماهير التنس الإماراتية».
من جانبه، قال نايجل جوبتا، المدير الرياضي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: «مع بقاء أقل من أسبوعين على انطلاق البطولة، يسعدنا أن نعلن عن ألكسندرا ويارا وإينا، ثلاث لاعبات شابات موهوبات، كجزء من الحدث».
وأكمل: «ما يهمنا ليس فقط التركيز على اللاعبات البارزات في الوقت الحالي، ولكن أيضاً تسليط الضوء على المواهب الطموحة، وأنا متأكد من أن المشجعين سيستمتعون بمشاهدة أداء اللاعبات الثلاث».

السعودية
بطولة مبادلة للتنس
أبوظبي
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