بنزيمة يكشف حقيقة الرحيل عن «العميد»

أنور إبراهيم (القاهرة)

نفى النجم الفرنسي كريم بنزيمة «36 عاماً» مهاجم الاتحاد السعودي الأنباء التي ترددت عن رغبته في الرحيل «مؤقتاً» عن ناديه، وقال: لا أساس من الصحة لهذه الأنباء، متهماً الإعلام الفرنسي بأنه لا يعرف ما يقوله ويخترع أنباء كاذبة.

ويتدرب بنزيمة منذ عودته إلى جدة في ملاعب النادي بمفرده، بعد أن وصل متأخراً عن موعد استئناف إعداد الفريق، ما جعل مارسيلو جالاردو المدير الفني يستبعده من المجموعة.

وأكد بنزيمة أنه لم يطلب الرحيل بعد مرور 6 أشهر فقط على وصوله، وأن النبأ الذي نقله مصدر من النادي لوكالة «فرانس برس» غير صحيح بالمرة.

وكان هذا المصدر اقترح أيضاً إعارة اللاعب لفريق آخر في الدوري السعودي، طالما أن نجم ريال مدريد السابق غير قادر على الظهور بمستواه المعروف مع الاتحاد بسبب الضغوط التي يتعرض لها، ولكن بنزيمة رفض هذا العرض.

وبعث بنزيمة الحاصل على الكرة الذهبية 2022، برده هذا في رسالة إلى صحيفة ليكيب، نافياً تماماً هذه الأنباء، كما خرج نفس التكذيب على لسان المقربين من بنزيمة، الذين أكدوا في الوقت نفسه حقيقة أن اللاعب يتدرب بمفرده فعلاً.

وكانت وكالة «فرانس برس» ذكرت في وقت سابق اليوم، أن بنزيمة طلب مغادرة الاتحاد بصفة مؤقتة، وأن الدولي الفرنسي السابق «97 مباراة دولية و37 هدفاً» لم ينضم إلى الفريق الذي يقيم معسكراً بالإمارات، والذي يستمر حتى الأسبوع المقبل، وإنما قام بالتدريب بمفرده في جدة بعد غيابه 17 يوماً عن الفريق، وتعرض بنزيمة للهجوم والانتقاد الشديد بسبب عدم حضوره التدريبات في الوقت المحدد.

وبرر المقربون من بنزيمة طول مدة غيابه بحقيقة أنه لم يستطع مغادرة جزر موريشيوس، حيث كان موجوداً هناك، بسبب الإعصار، الذي أصاب البلاد.

وكان بنزيمة انضم إلى «العميد» في الصيف الماضي بعد 14 عاماً أمضاها في ريال مدريد، ويرتبط بعقد مع الاتحاد حتى صيف 2026، مقابل راتب شامل يُقدر بنحو 200 مليون يورو، غير أن وضعه المتقلب أثار الكثير من التكهنات بشأن مستقبله.