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الرياضة

تأجيل سباق مهرجان أبوظبي البحري للمحامل الشراعية

تأجيل سباق مهرجان أبوظبي البحري للمحامل الشراعية
24 يناير 2024 15:16

أبوظبي (الاتحاد)
قرر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تأجيل سباق مهرجان أبوظبي البحري للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، والذي كان من المقرر إقامته يوم السبت المقبل، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وتقلب حالة الطقس.
واعتمد النادي موعد إقامة السباق الجديد ليكون الثالث أو الرابع من فبراير المقبل، وهو الموعد البديل لإقامة السباق.
وأكد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي أن قرار التأجيل يأتي انطلاقاً من رغبة النادي في إقامة المنافسة في الأجواء المثالية والمناسبة للنواخذة، بالإضافة إلى حرص اللجنة المنظمة دوماً على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة من خلال السباقات.

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