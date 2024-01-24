حمدان بن مبارك: عناصرنا الشابة قادرة على تحقيق طموحات الجماهير

الدوحة (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الإيراني التي أقيمت أمس ضمن مباريات كأس آسيا المقامة حالياً في دولة قطر.

وأكد رئيس الاتحاد أن مرحلة خروج المغلوب تحتاج إلى تركيز أكبر وإلى جهد مضاعف وانسجام أكثر، وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: «إن منتخبنا الوطني يمتلك عناصر شابة وموهوبة يمكنها تحقيق طموحات جماهيرها في البطولات التي تشارك فيها، وعلينا مواصلة دعم المنتخب والوقوف إلى جانبه وتشجيع عناصره، فالمباراة المقبلة أمام منتخب طاجيكستان ستكون فاصلة، لأنها محطة عبور إلى الدور المقبل، وإن المواجهة في دور الستة عشر تحتاج إلى اليقظة والتوازن ونحن على ثقة من أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون هذا الأمر وسيكونون جاهزين لهذه المهمة الكروية».

وتقدم معالي رئيس الاتحاد بالشكر الجزيل للجمهور الذي ساند المنتخب في مرحلة المجموعات، داعياً إلى مواصلة دعم الأبيض في مرحلة خروج المغلوب، متمنياً التوفيق للمنتخب الوطني في مباراته المقبلة.