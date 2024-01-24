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الرياضة

منتخبنا يهزم الوحدة السوري في دولية دبي للسلة

منتخبنا يهزم الوحدة السوري في دولية دبي للسلة
24 يناير 2024 20:15

 
علي معالي (دبي)
حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة الانتصار الأول في دولية دبي عندما هزم الوحدة السوري بنتيجة 83- 73، في المجموعة الثانية ضمن اليوم السادس من المنافسات، لتنتعش آماله في التأهل للربع النهائي قبل مواجهة بيروت اللبناني في المباراة الأخيرة من دوري المجموعات.
قلب منتخبنا «الطاولة» على الفريق السوري قبل نهاية المباراة بـ 7 دقائق والتي شهدت التقدم الأول لـ «الأبيض» 59- 57، وحافظ فريقنا على هذا التقدم لنهاية المباراة (83- 73)، انتهى الربع الأول لمصلحة الوحدة 22- 13، ونجح منتخبنا في التقدم في الأرباع الثاني والثالث والرابع بنتيجة 20- 19، 19- 15، 31- 17 وكان التقدم الأول للمنتخب بعد مرور 3 دقائق من الربع الرابع 59- 57 ثم 61- 59، وتماسك فريقنا من خلال السيطرة على الملعب حتى نهاية المباراة.
وتألق أكثر من لاعب في مقدمتهم ديماركو الذي سجل 35 نقطة، وقيس عمر 21 نقطة، وراشد ناصر 10 نقاط، ونجح مدربنا د. منير بن الحبيب في تحويل دفة المباراة لصالحه بعد الربع الأول، بعد الدفع بعناصر قوية وتنويع طريقة اللعب، والتصويبات الثلاثية الناجحة لعدد من اللاعبين، إضافة إلى الجهد الكبير من عمر خالد ومامادو ندياي(5 نقاط) وحسن عبدالله(4 نقاط)، جاسم محمد (3 نقاط).
من جانب آخر أصبح لا بديل أمام فريق النصر سوى تحقيق الفوز على الرياضي اليوم لضمان التأهل للدور ربع النهائي، خاصة بعد فوز منتخب تونس على سلا المغربي بنتيجة 77- 73، مما جعل المهمة صعبة أمام العميد الذي يواجه المرشح الأول للقب وهو بطل لبنان والعرب ومتوج بلقب دولية دبي لمرات عديدة.

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