العراق.. تأكيد جدارة بـ «ختم العلامة الكاملة»



الدوحة (د ب أ)

حقق منتخب العراق العلامة الكاملة في دور المجموعات بكأس آسيا لكرة القدم 2023 في قطر بفوزه المثير على نظيره الفيتنامي 3 2/ أمس في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الرابعة. وتأهل منتخب اليابان إلى دور الستة عشر إثر فوزه على نظيره الإندونيسي 3 -1 وحقق العراق ثلاثة انتصارات متتالية لينفرد بالصدارة برصيد تسع نقاط ويؤكد أحقيته في بلوغ الدور التالي.

وحل منتخب اليابان في المركز الثاني بست نقاط، مقابل ثلاث نقاط لإندونيسا في المركز الثالث، وظلت فيتنام بدون رصيد من النقاط بعد خسارتها في جميع مبارياتها الثلاث.

وعلى استاد جاسم بن حمد بنادي السد، قلب منتخب العراق تأخره بهدف إلى فوز مثير 3-2 أمام فيتنام التي لعبت الشوط الثاني كاملاً بعشرة لاعبين بعد طرد فان خانج خوات في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. وتقدم منتخب فيتنام بهدف حمل توقيع فيت أنه بوي هوانج في الدقيقة 42 لكن ريبين غريب سولاكا رد بهدف التعادل للعراق في الدقيقة 47 ثم سجل أيمن حسين الهدف الثاني لأسود الرافدين في الدقيقة 73 قبل أن يهدر اللاعب نفسه ضربة جزاء في الدقيقة 83، ثم رد جوين كوانج هاي بهدف التعادل لفيتنام في الوقت بدل الضائع. وفي الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للمباراة تقمص أيمن حسين دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث للعراق من ضربة جزاء.

وعلى استاد الثمامة، تقدم أياسي يويدا بهدف لليابان من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة ثم أضاف الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 52، وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة حيث سجله جوستين هوبنر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88، قبل أن يحرز ساندي والش الهدف الوحيد لإندونيسيا في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

وعلى استاد جاسم بن حمد بدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب المنتخب العراقي، من دون خطورة على مرمى فيتنام. وسجل زيد تحسين مدافع المنتخب العراقي هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفار، نظرا لأن الفيتنامي فان خانج خوات الذي شارك في الهجمة كان متسللاً.

وتوقفت المباراة لنحو أربع دقائق بعد إصابة تيوان انه نجوين لاعب فيتنام، ثم استؤنفت عقب تلقيه العلاج. ولاحت أول فرصة للمنتخب العراقي في الدقيقة 38 حينما سدد زيدان إقبال كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الحارس الفيتنامي فيليب نجوين أنقذ الموقف بثبات.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، تقدم المنتخب الفيتنامي بهدف عن طريق فيت أنه بوي هوانج مستغلاً ضربة حرة نفذها فان خانج خوات. لكن فرحة فيتنام لم تدم طويلاً حيث تعرض فان خانج خوات للطرد في الوقت بدل الضائع، عقب حصوله على الإنذار الثاني بسبب التحام قوي ضد ميرخاس دوسكي.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني رد منتخب أسود الرافدين بهدف التعادل عن طريق سولاكا بضربة رأس قوية مستغلاً ضربة ركنية نفذها علي الجاسم. وسجل أيمن حسين الهدف الثاني لأسود الرافدين في الدقيقة 73 بتسديدة من مسافة قريبة بعد تمريرة من علي الجاسم.

وحصل منتخب العراق على ضربة جزاء في الدقيقة 83 لكن أيمن حسين اهدرها. وعلى عكس سير اللعب، أدرك منتخب فيتنام التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بواسطة نجوين كوانج هاي من متابعة لضربة الرأس التي نفذها زميله تاي سون نجوين. ولكن في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للمباراة حصل منتخب العراق على ضربة جزاء جديدة ليحرز منها أيمن حسين الهدف الثاني له والثالث لبلاده.