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الرياضة

راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية

راشد بن حميد يزور موقع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
24 يناير 2024 22:14

 
دبي (الاتحاد)

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زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المُنظمة العليا لمونديال الشاطئية، اليوم الأربعاء، موقع ملعب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في منطقة دبي للتصميم بمدينة دبي، للوقوف على آخر مستجدات أعمال البناء قبل انطلاق فعاليات المونديال.
واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال زيارته، على مخططات الملعب، وطرق الوصول إليه، وخطط الأمن والسلامة وكافة المرافق التي يتكون منها.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي توفير سبل الراحة للجمهور خلال كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، مشيداً بجهود فرق العمل، وبتعاون الشركاء من أجل إخراج المونديال بأبهى صورة.
حضر الزيارة كل من سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة، وعمر الحاج المهيري، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس لجنة الكرة الشاطئية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، عضو اللجنة مدير البطولة، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والعميد نبيل عبدالله، مدير إدارة الطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، وعلي عمر، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، والنقيب فهد العبدولي، من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، إضافة إلى رؤساء فرق العمل التنفيذية في اللجنة المحلية.

راشد بن حميد النعيمي
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مونديال الشاطئية
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