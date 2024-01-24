«الأبيض» يستعيد «الهدوء والتركيز» من أجل طاجيكستان

معتز الشامي (دبي)

أغلق منتخبنا الوطني ملف الخسارة والأداء الباهت، الذي ظهر عليه أمام منتخب إيران في ختام دور المجموعات، وذلك بعدما حسم «الأبيض» بطاقة التأهل في الوصافة إلى دور الـ16 وضرب موعداً مع منتخب طاجيكستان يوم الأحد المقبل، وهي المباراة التي يحتاج خلالها المنتخب لاستعادة الثقة والهدوء والتركيز، من أجل تحقيق الفوز والتقدم في البطولة إلى الدور ربع النهائي، والمتوقع أن يلتقي فيه المنتخب مع العراق، حال تمكن من عبور محطة طاجيكستان.

ويُخضع الجهاز الفني، منتخب طاجيكستان للتحليل والمتابعة عن قرب، خلال المحاضرات النظرية التي تجمعه باللاعبين، لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب الطاجيكي، الذي سبق والتقاه الأبيض ودياً في مارس الماضي بأبوظبي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ويمتلك منتخب طاجيكستان لاعبين يمتازون بالقدرات البدنية والفنية، ويقدم مستوى قوياً على غرار مدرسة منتخب أوزباكستان من حيث الانتشار الجيد وسرعة نقل الكرات والاعتماد على قوة الالتحامات والمجهود البدني.

ومن جهة أخرى، عقد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني اجتماعاً مُطولاً مع اللاعبين بمقر الإقامة أمس، وشهد تأكيد بينتو على ضرورة استعادة الثقة، وعدم التفكير فيما مضى بدور المجموعات، كون البطولة تختلف تماماً في الأدوار الإقصائية في كل شيء، وتحتاج للاعبين في قمة التركيز والهدوء والثقة بالنفس، وتطرق الجهاز الفني للأخطاء الفردية، التي باتت تكرر من بعض اللاعبين، لا سيما في ضعف الرقابة على عناصر المنافس، وغياب التمركز الجيد في بعض الهجمات المرتدة على مرمانا.

وطالب بينتو من جميع اللاعبين ضرورة التحلي بالروح القتالية العالية، وعدم الاستسلام وهو ما وضح أمام إيران في الشوط الثاني، حيث إنه رغم الأداء الباهت في الشوط الأول، استطاع المنتخب العودة في الثاني، وحصل على ركلة جزاء أضاعها الغساني، كما سجل نفس اللاعب هدفاً أبقى حظوظ منتخبنا عالية في التأهل كوصيف للمجموعة، وبالتالي مواجهة منتخب طاجيكستان.

وحذر بينتو من الاستهانة بقدرات المنافس الجديد، مشيراً في محاضرته للاعبين على أن منتخب طاجيكستان يعد من الفرق القوية بدنياً وتكتيكياً، واستعدت جيداً للبطولة، ولديه دوافع أكبر الآن كونه وصل إلى الأدوار الإقصائية، التي تحتاج مضاعفة الجهود من جميع اللاعبين.

وأدى اللاعبين تدريبات استشفائية أمس بمقر الإقامة، بينما خضعت بقية العناصر، التي لم تشارك في التشكيلة الأساسية، لتدريبات خفيفة مساء، ويواصل الأبيض تدريباته بتركيز وكثافة اعتباراً من اليوم، وحتى موعد مباراة الأحد المرتقبة.

وعاب أداء منتخبنا أمام إيران حالة الرهبة من مواجهة المنافس الذي يعد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، وهو ما أعاده الجهاز الفني لقلة خبرة عناصر المنتخب، والتي تشارك في المحفل القاري للمرة الأولى، ومن الطبيعي أن تتأثر بمثل تلك الضغوط ولكن الأهم، هو كيفية استعادة الثقة والاستفادة من تلك التجارب في بناء شخصية وهوية فنية للاعبين وللمنتخب ككل، وهو ما يعمل عليه الجهاز الفني خلال اليومين المقبلين، خاصة في ظل العمل على علاج السلبيات التكتيكية التي وقع فيها المنتخب أمام إيران، سعياً للوصول لأفضل تشكيلة يمكن أن تواجه منتخب طاجيكستان القوي في ظل ضرورة توفير أكثر من لاعب يمكنهم تشكيل إضافة ولو كأوراق رابحة أمام الجهاز الفني.

ويستعيد منتخبنا الوطني، المدافع خليفة الحمادي، الذي انتهى إيقافه وأصبح جاهزاً للعودة إلى اللعب أساسياً، بينما سيكون خيار إشراك علي مبخوت متاحاً ولو كبديل في اللقاء المرتقب أمام طاجيكستان، خاصة وأن الجهاز الفني يحتاج لخيارات تكتيكية أكبر على مستوى مركز رأس الحربة.

من جانبه، أكد ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني أن غياب علي مبخوت عن تشكيلة المنتخب أمام إيران، يعود لقرار فني للمدرب باولو بينتو، وأن الجميع يحترم قرارات الجهاز الفني، لافتاً إلى أن لعلي مبخوت دوراً كبيراً في المعسكر بغض النظر عن مشاركته من عدمها، وتابع: «مبخوت يقوم بدور كبير في دعم اللاعبين الصغار وينقلهم لهم خبراته مثل سلطان عادل مهاجم المنتخب وغيره من اللاعبين».

ونفى ياسر سالم وجود أي خلاف في أروقة معسكر المنتخب فيما يخص علي مبخوت والجهاز الفني وقال: «مبخوت من أكثر اللاعبين التزاماً وانضباطاً، والكل يرفع شعار مصلحة الفريق، حيث يتقبل اللاعب قرارات المدرب تحت شعار مصلحة الفريق هي الأهم وليس مصلحة الأفراد».

وتابع سالم: «خضنا مع مدرب المنتخب 5 معسكرات منذ تولي المسؤولية، وجميع اللاعبين باتوا في قمة الانسجام مع فكر بينتو التكتيكي، ويعلمون مدى الالتزام والانضباط الذي يفرضه في أروقة المعسكر، وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد، في الالتزام والجدية، ولا وجود لخروج على النص، وإذا حدث، فنحن لدينا الشفافية لأن نعلن عن ذلك ونعاقب اللاعب المقصر، ولكن ذلك لم يحدث مطلقاً، سواء مع مبخوت أو أي لاعب آخر، وهو ما يعكس أن استبعاده تم لأسباب فنية فقط، ومستقبلاً سيكون له دور أكبر في تشكيلة المنتخب بالتأكيد».

خالد الظنحاني: أتحمل المسؤولية وأعتذر للجماهير!

وجه خالد الظنحاني مدافع منتخبنا الوطني رسالة اعتذار إلى جماهير الإمارات، وذلك بعد الخسارة أمام منتخب إيران 1-2، وشدد في تصريحات إعلامية عقب المباراة على أنه يتحمل مسؤولية هدفي المنتخب الإيراني، وقال: «لدي الشجاعة لأن أعترف بتحملي مسؤولية الهدفين، وأعتذر للجماهير وأعدهم بأنهم سيرون مستوى أداء أفضل من جانبي، بالإضافة لباقي اللاعبين في قادم المباريات، حيث كانت مواجهة إيران بمثابة درس للجميع، وقد زادت رغبة التحدي في نفوس اللاعبين ورغبتهم في تغيير الصورة في قادم المواجهات».

الغساني يوضح سبب تسديد ركلة الجزاء

أضاع يحيى الغساني مهاجم منتخبنا ركلة جزاء أمام منتخب إيران كانت كفيلة بتغيير مجريات اللقاء، الذي انتهى بخسارة الأبيض 1-2، ولكنه عاد ليسجل في نهاية الشوط الثاني بهدف من مهارة فردية عالية، وكان من المفترض أن يسجل كايو كانيدو ركلة الجزاء التي حصل عليها الغساني، بعدما تمت عرقلته داخل منطقة جزاء منتخب إيران، ليحتسبها حكم اللقاء ركلة جزاء للمنتخب الوطني، بعد العودة لتقنية الفار.

وتشير المتابعات إلى أن الجهاز الفني كان قد حدد سلطان عادل لتسديد ركلات الجزاء، ولكن بعد إصابة مهاجم المنتخب لم يتم تكليف أي لاعب قبل المباراة أمام إيران، ولكن تصدى كايو للركلة قبل أن يطلبها الغساني، الذي لم يوفق في تسجيل الركلة.

واعتذر يحيى الغساني في تصريحات عقب المباراة عن إضاعة ركلة الجزاء، وأضاف: «إضاعة ركلات الجزاء يحدث من جميع اللاعبين، ولكن الأهم هو استعادة التركيز مجدداً وبشكل سريع من أجل التسجيل، وهو ما تحقق بالفعل، حيث وفقت في تسجيل هدف وكان كفيلاً بوضع المنتخب في دور الـ16».