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الرياضة

«الشارقة للمرأة» جاهز لتحديات «الدورة العربية»

«الشارقة للمرأة» جاهز لتحديات «الدورة العربية»
25 يناير 2024 01:55

الشارقة (الاتحاد)

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دخلت كافة الفرق الرياضية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة آخر مراحل التحضير قبل خوض منافسات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تستضيفها الإمارة الباسمة في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل.
وكانت فرق النادي الثمانية المرشحة لخوض غمار الدورة وهي كرة السلة وكرة الطائرة، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، والمبارزة، والرماية، والقوس والسهم، والكاراتيه، وصلت إلى المرحلة قبل الأخيرة من التحضير والتجهيز للدورة من خلال برامج ومعسكرات وتجارب داخلية وخارجية، وصلت من خلالها اللاعبات إلى المستوى المطلوب الذي يؤهلهن لدخول غمار المنافسات بثقة واقتدار.
وفي إطار التحضيرات الأخيرة التي تسبق انطلاق منافسات الدورة، اعتمدت الإدارة الفنية في النادي برنامجاً مميزاً من التحضير يضمن الوصول بجميع اللاعبات إلى أفضل مستوى ممكن قبل بدء المنافسات الدورة يوم 2 المقبل، واستكمالاً لمنافسات الموسم. وذكرت أن البرنامج التحضيري للفرق تم اختياره بعناية، بالتعاون مع الأجهزة الفنية الخاصة بالفرق.
وقالت بلقيس الشحي، رئيسة قسم الألعاب الفردية في النادي، إن الإدارة رصدت كل الإمكانيات المتاحة للوصول بفرق النادي إلى المستوى المطلوب الذي يليق باسم النادي وبحجم طموحه في الدورة التي تضم أكبر وأقوى الفرق على المستوى العربي.
وأشارت: أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دخول كافة الفرق إلى معسكرات داخلية وخارجية، منها فريق ألعاب القوى الذي توجه إلى قطر، وفريق المبارزة الذي توجه إلى كل من البحرين وإيطاليا، حيث دخلت لاعبات فئة تحت 11 و13 سنة معسكراً بالبحرين، فيما توجه فريق السيدات إلى إيطاليا للدخول في معسكر هناك يستمر حتى يوم 26 الجاري تحت إشراف خبراء إيطاليين.
وأضافت الشحي أن فريق القوس والسهم سيكمل تحضيراته في تركيا في معسكر يستمر حتى الأول من فبراير المقبل، أما فريق الكاراتيه فسوف يتوجه إلى فرنسا للاشتراك في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي يعتبرها الجهاز الفني خير ختام لتحضيرات الفريق قبل خوض منافسات الدورة العربية بالشارقة.
وعن التحضيرات النهائية لفريق الرماية، أشارت رئيسة قسم الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة: بعد مشوار طويل من التحضيرات والمشاركات الخارجية كان آخرها معسكر في صربيا تخلله خوص منافسات بطولة أوروبا الدولية التي جرت هناك، سيدخل الفريق في معسكر داخلي في مدينة الذيد بالشارقة يستمر حتى بدء منافسات الدورة، يتخلله كثير من التجارب.
وتحدث فاطمة العليلي رئيسة قسم الألعاب الجماعية عن استعدادات فريق السلة، فقالت: أقام الفريق معسكراً خارجياً في تونس يتخلله خوض مجموعة من المباريات الودية مع فرق القمة بالدوري التونسي، يعقبه الدخول في معسكر داخلي بالشارقة يستمر حتى موعد انطلاق منافسات الدورة العربية.
وبالنسبة لفريق الكرة الطائرة أشارت العليلي إلى أن الفريق توجه إلى تونس للدخول في معسكر ختامي يتخلله خوض عدد من التجارب، يعود بعدها للانتظام في معسكر داخلي يعقبه خوض منافسات الدورة العربية.
 من جانبها كشفت مي العامري، نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة، أن النادي وفر كل الإمكانيات اللازمة للوصول بكافة فرق النادي التي ستشارك في النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات إلى المستوى المطلوب الذي يضمن تحقيق أفضل النتائج والظهور بمستوى مشرف يليق باسم ومكانة وتاريخ نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

الشارقة
نادي الشارقة الرياضي
نادي الشارقة الرياضي للمرأة
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