مباراتان في الجولة الثانية لـ «دولية الإمارات للبولو»

غنتوت (الاتحاد)

تستأنف اليوم، مباريات بطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها الـ 23، التي ينظمها نادي غنتوت بملاعبه، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي بمشاركة 6 فرق، حيث يلتقي أبوظبي مع «أيه إم»، وتجمع المباراة الثانية غنتوت ولامار، وتستكمل الجولة الثانية بمواجهة تجمع فريقي بن دري وبهنسالي غداً الجمعة، ويدير مباريات البطولة الطاقم الدولي الأرجنتيني المكون من بيتر رأيت ماتياس، وجاسون ديكسون. وكانت الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز أبوظبي على لامار وبن دري على أيه إم، وغنتوت على بهنسالي، وشهدت البطولة 42 هدفاً في الجولة الأولى، ويتصدر الهدافين خالد بن دري لاعب فريق بن دري برصيد 7 أهداف.

من ناحية أخرى، بدأت اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة خالد سعيد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي غنتوت في التجهيز لحفل الختام يوم الأحد 4 فبراير المقبل.