100 خيل تتنافس في مهرجان «فاشن فرايداي»

دبي (وام)

تشارك 100 خيل من نخبة الخيول المحلية والعالمية في مهرجان «فاشن فرايداي» للفروسية، على مضمار «ميدان»، يوم غدٍ الجمعة، ويتضمن 9 أشواط على المسارات العشبية والرملية، تتنافس فيه على مجموعة جوائز تبلغ 10.330 مليون درهم.

ويتضمن مهرجان «فاشن فرايداي» ثاني كرنفالات سباقات دبي، جولات تحضيرية مبكرة لعدة أشواط في أمسية كأس دبي العالمي، علاوة على مجموعة من الفعاليات الاحتفالية خارج مضمار السباق.

وتعد الأمسية الجديدة واحدة من ثلاث أمسيات كرنفالية شملتها التعديلات الجديدة على موسم سباقات دبي، مع كل من «فاشون فرايداي» الذي أقيم في ديسمبر الماضي، و«سوبر ساترداي» الذي سيكون بمثابة بروفة رسمية لـ «كأس دبي العالمي».

ويتضمن المهرجان 3 سباقات من الفئة الأولى، أولها للخيول العربية وهو «تحدي آل مكتوم»، بإجمالي جوائز 500 ألف درهم، وسباق «تحدي آل مكتوم» للخيول المهجنة الأصيلة، السباق التحضيري لكأس دبي العالمي، ويبلغ إجمالي جوائزه 3.680 مليون درهم، وسباق «جبل حتا» السباق التحضيري لسباق دبي تيرف في أمسية كأس دبي العالمي، ويبلغ إجمالي جوائزه 1.850 مليون درهم، علاوة على سباقين من الفئة الثانية، هما «الفهيدي فورت» على المسار العشبي والذي يبلغ إجمالي جوائزه 850 ألف درهم، و«بلو بوينت سبرنت» على المسار العشبي بإجمالي جوائز 850 ألف درهم أيضاً.

ويشتمل المهرجان على مجموعة أخرى من الفعاليات والسباقات خارج المضمار من بينها مسابقة «ستايل ستيكس»، والتي تتيح الفرصة لاستعراض أفضل الأزياء، وفعالية «ستايل ستيكس آت ذا تيراس» بإطلالات مميزة على المسار وحلبة الاستعراض، وعرض «ليديز نايت» في حلبة الاستعراض.