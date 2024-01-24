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منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة «البرتغال الكبرى»

منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة «البرتغال الكبرى»
25 يناير 2024 01:55

أبوظبي (الاتحاد)

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تجري في الثانية من بعد ظهر اليوم، في لشبونة، قرعة بطولة «البرتغال جراند بري الكبرى» للجودو، التي يستضيفها الاتحاد البرتغالي للجودو بمدينة «أوديفيلاس»، وذلك بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، حيث تتواصل فعاليات البطولة، اعتباراً من اليوم وحتى 28 يناير الجاري، بمشاركة 657 لاعباً ولاعبة من 92 دولة، من بينها 5 دول عربية، هي الإمارات، المغرب، مصر، الجزائر، ولبنان.
وكانت بعثة منتخبنا الأول للجودو قد وصلت مدينة لشبونة البرتغالية مساء الاثنين الماضي، قادمة من معسكرها، الذي اختتم في جورجيا، ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم 4 أفراد، من بينهم اللاعبة باتسو ألتان، التي تشارك في منافسات وزن تحت 57 كجم لوزن الخفيف، وكريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم للخفيف المتوسط، واللاعب جريجوري أرام الذي يشارك في منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كجم، بجانب اللاعب معروف عمر، الذي انضم مؤخراً، للمشاركة في منافسات وزن فوق 100 كجم.
وتبدأ منافسات البطولة على ضوء قرعة البطولة صباح يوم غدٍ الجمعة، بمنافسات الوزن الخفيف للجنسين، وهي منافسات تحت 48 و52، و57 كجم للسيدات، وتحت 60 و66 كجم للرجال، والتي تشهد مشاركة منتخبنا في وزن تحت 57 كجم للسيدات فقط، ويكون ظهور لاعبنا كريم عبد اللطيف في اليوم الثاني في منافسات وزن الخفيف المتوسط لوزن تحت 73، وفي اليوم الثالث نشارك في منافسات وزني تحت 90 كجم وفوق 100 كجم.

الجودو
منتخب الجودو
البرتغال
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