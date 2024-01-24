«بارالمبية غرب آسيا» في «مضمار الثقة»

رضا سليم (دبي)

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية والتي ينظمها نادي الثقة للمعاقين، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، خلال الفترة من 27 يناير الجاري إلى 3 فبراير المقبل، تحت شعار «سلطان عطاء مستدام».

وتواصل اللجان التنفيذية عملها في الملاعب والصالات وأيضاً التجهيز لاستقبال الوفود المشاركة في الحدث، حيث يشارك في الدورة 513 مشاركاً يمثلون 12 دولة، من بينهم 382 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في 7 رياضات هي ألعاب القوة، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة، وكرة الهدف، وكرة السلة للكراسي المتحركة والبوتشيا ورفعات القوة. ومن المنتظر أن تصل الوفود المشاركة في الدورة اليوم «الخميس» وغداً «الجمعة»، استعدادا لانطلاق المنافسات بعد غد السبت.

وقام الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، بزيارة إلى مضمار نادي الثقة للمعاقين الذي يشهد الحفل الافتتاحي ومنافسات ألعاب القوى، حيث كان في استقباله أحمد سالم المظلوم السويدي، رئيس اللجنة التنفيذية، مدير عام الدورة، للاطلاع على الترتيبات، وآخر تجهيزات حفل الافتتاح للحدث الأكبر في المنطقة للألعاب البارالمبية.

وأكد الدكتور طارق بن خادم أن جميع اللجان التنفيذية للبطولة تعمل على قدم وساق، وتسابق الزمن من أجل ظهور البطولة بالوجه الأمثل، مشيراً إلى أن استضافة الشارقة لهذا الحدث الكبير للمرة الثانية، إنما هو ثمرة اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «نصير المعاقين»، ودعمه اللامحدود للرياضة ولأبنائه المعاقين، وتوفير كل الإمكانيات ومقومات النجاح لرياضات ذوي الإعاقة، لتبرز دور الشارقة الريادي في مجال الاهتمام بقضايا ذوي الإعاقة.

وأوضح أن أماكن استضافة البطولة جاهزة لاستقبال المشاركين من 12 دولة، والثقة الكبيرة لاتحاد غرب آسيا بمنح شرف تنظيم الدورة لإمارة الشارقة، متمثلة في نادي الثقة للمعاقين، تضع اللجنة المنظمة أمام تحديات كبرى من أجل تقديم ما هو جديد وظهور البطولة بالمستوى الذي يليق باسم دولة الإمارات، وثقتنا كبيرة في جميع اللجان العاملة بالبطولة في قدرتهم على تنظيم الحدث بالشكل الأمثل.

وقال عبد الغفور الرئيسي، رئيس اللجنة الإعلامية للدورة، إنه تم إعداد مركز إعلامي للبطولة مزود بأحدث الأجهزة لاستقبال الوفود الإعلامية، وإمداد الإعلاميين بكافة المعلومات عن البطولة، وبث نتائج المنافسات مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

دور المتطوعين

أكد أحمد سالم المظلوم، رئيس اللجنة التنفيذية، مدير عام الدورة، على الدور الكبير للمتطوعين في إنجاح الحدث، حيث تم تشكيل لجان من المتطوعين تشارك مع كافة اللجان المنظمة في الدورة، مشيراً إلى أن جميع اللجان المختلفة أكملت كافة الاستعدادات، بجانب اكتمال جميع الأمور الإدارية والتنظيمية من ناحية إقامة وتنقلات الوفود، وكذلك توافر سيارات الإسعاف في الملعب، وتوفر وسائل نقل اللاعبين من مقر الإقامة إلى الملعب.