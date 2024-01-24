«حياكم في أبوظبي» تحلق بـ«ثقافة المدينة» في «تحدي السيتي»

أبوظبي (وام)

أطلقت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إصداراً حصرياً محدوداً من القمصان الرياضية بتصميم يجمع بين عبق الثقافة وحماس كرة القدم والأناقة العصرية، وذلك بالتعاون مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم و«بوما».

وتأتي المبادرة امتداداً للشراكة الاستراتيجية القائمة بين «حياكم في أبوظبي» و«مانشستر سيتي»، وتأخذها إلى آفاق أوسع عبر ابتكار قمصان مُصممة وفق رؤية إبداعية تمزج بين الرياضة والثقافة، وتستقطب عشاق كرة القدم والأزياء على حد سواء.

وتحتفي هذه التصاميم بشغف كرة القدم، وتُشكل لوحة فنية يرسم ملامحها تراث أبوظبي الغني في تناغم فريد مع الرياضة.

حضر فعاليات إطلاق الإصدار الجديد، الذي صممته الفنانة الإماراتية ذكرى السويدي، نجوم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز كيفين دي بروين وجاك جريليش وماتيو كوفاتشيتش وإيدرسون، في «سيتي ستور» بإدارة «بوما» في ياس مول أبوظبي.

ويحتضن المتجر التجربة الكروية التفاعلية «تحدي السيتي»، التي توفر أنشطة البيع بالتجزئة والتحديات الغامرة لاختبار مهارات المشجعين والزوار.

وقالت نوف محمد البوشليبي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال الاستراتيجي في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي «يؤكد التعاون مع مانشستر سيتي وبوما التزامنا بتوظيف قوة الشراكات لتحقيق أهدافنا الرامية إلى تقديم أفضل ما في أبوظبي للعالم وقد طورنا معاً منتجات مبتكرة تعكس ثراء وأصالة ثقافتنا وتراثنا العريق وشغفنا بكرة القدم ونتطلع إلى النتائج الإيجابية لإطلاق المجموعة الحصرية الجديدة التي تضع أبوظبي محط أنظار الجمهور من جميع أنحاء العالم، تعزيزاً للوعي بوجهتنا المُلهمة ومعالمها الرائعة».

وتستخدم الفنانة ذكرى السويدي، التي تعمل ضمن فريق قطاع التسويق والاتصال الاستراتيجي في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ عدة وسائط فنية، من بينها الفن الرقمي، والنحت، والرسم، والتركيب، والتصوير الفوتوغرافي، والطباعة، وتنبض أعمالها برموز الثقافة الإماراتية كما يبدو واضحاً في هذا الإصدار المحدود.

ويجسد تصميم القمصان الرياضية صورة أبوظبي كمنارة للتسامح والتعايش والانفتاح، تلتقي في رحابها الثقافات من مختلف أنحاء العالم، مستلهماً خطوط وتصاميم الأبواب التقليدية في الإمارات، مع إثرائها بلمسات من العناصر التراثية مثل أقداح القهوة العربية، ونسيج السدو، والبرقع، وأشجار النخيل في واحة العين، وأمواج شواطئ أبوظبي الخلابة ويتضمن التصميم أيضاً فنون تطريز التلي، وزخارف الجدران القديمة.

وتشمل الرؤية الإبداعية كذلك العديد من العناصر التصميمية المرتبطة بـ «مانشستر سيتي»، بما في ذلك تاريخ تأسيس النادي، ووردة لانكستر الحمراء، بالإضافة إلى واحدة من أشهر اللحظات في تاريخ النادي: وهو هدف سيرجيو أجويرو في الدقيقة 93 و20 ثانية، والذي كان السبب في تتويج النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 مايو 2012.

وأضافت سيرينا جوسلينج، مديرة البيع بالتجزئة والتراخيص لدى مانشستر سيتي «نحن كناد نستكشف باستمرار فرص التعاون مع شركائنا لنقدم لجمهورنا العالمي تجارب ومنتجات حصرية في مناطق مختلفة حول العالم، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية نشأ لدينا عدد من عناصر ومجموعات الملابس الناجحة بالتعاون مع بوما، لذلك نحن متحمسون للعمل مع حملة حياكم في أبوظبي وبوما لإطلاق قميصنا الحصري الخاص بمشجعينا في أبوظبي، كجزء من افتتاح حملة تحدي نادي مانشستر سيتي».