محمد الشرقي يطلع على خطط «الفجيرة البحري» في عام 2024

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية دور الرياضات البحرية في تعزيز قطاع السياحة والرياضة في إمارة الفجيرة، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للأنشطة والبطولات التي تسهم في رفع مكانة الإمارة في مجال السياحة البحرية العالمية، وتطوير مؤشرات الدولة التنافسية العالمية في هذه المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، أحمد ابراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

واطّلع سموه خلال اللقاء، على نتائج التقرير المالي والإداري للنادي خلال الموسم الرياضي البحري 2023، كما استعرض الفريق خطة عمل النادي وفعالياته والبطولات التي سينظمها خلال عام 2024.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بالجهود المتواصلة التي يبذلها النادي فى الارتقاء بمستوى الرياضات البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وعمله البنّاء مع الاتحاد الدولي للرياضات البحرية عبر مشروع أكاديمية تدريب الشباب والناشئين للرياضات البحرية الأولى من نوعها على مستوى العالم.

كما نوّه سموه بضرورة مواصلة الجهود في الموسم الرياضي لعام 2024، والتي يحتفل فيها النادي باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسه.

وعبّر أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي للنادي عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، مؤكّداً استمرار العمل نحو تحقيق أفضل النتائج والمستويات التي ترتقي بحضور إمارة الفجيرة فى المحافل الرياضية العالمية.