الاتفاق بطلاً لـ «دولية الوحدة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

فاز الاتفاق السعودي بلقب بطولة الوحدة الدولية الودية التي نظمها «العنابي»، بمشاركة أندية الزمالك المصري وأم صلال القطري، إلى جانب العنابي والاتفاق. وحلق الاتفاق بكأس البطولة بعد فوزه على الوحدة بركلات الترجيح 4-2 في النهائي الذي جمعهما، مساء أمس، باستاد آل نهيان، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

نجح الاتفاق في تسجيل هدف التقدم عن طريق موسى ديمبلي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء نتيجة عرقلة من مدافع العنابي لوكاس بيمنتا للهولندي جورجينو فينالدوم داخل المنطقة.

وسرعان ما أدرك الوحدة التعادل بقدم الظهير الأيمن عبد الله الكربي، عندما وصلته الكرة داخل المنطقة فسددها قوية في شباك حارس الاتفاق باولو فيكتور في الدقيقة 40. وحاول كلا الفريقين في شوط المباراة الثاني خطف هدف الفوز بعد محاولات مكثفة من الجانبين، إلا أنها لم تسفر عن جديد، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت لمصلحة الاتفاق.

وحصد فريق أم صلال القطري المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على الزمالك 2-0 في مباراة تحديد المركز الثالث، سجل هدفي أم صلال مشعل الشمري وكينجي جوري في الدقيقتين 72 و 78 على الترتيب.