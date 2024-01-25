ليفربول وتشيلسي.. «النهائي الموعود»

لندن (أ ف ب)



بلغ ليفربول نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، على الرغم من تعادله مع مضيفه فولهام 1-1، في لقاء الإياب من الدور نصف النهائي، مستفيداً من فوزه عليه 2-1 ذهاباً، ليلاقي تشيلسي في نهائي مرتقب.

ويواصل ليفربول متصدّر الدوري بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، نتائجه الإيجابية، في ظل غياب نجمه المصري محمد صلاح، الذي عاد إلى ليفربول للعلاج من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرّض لها أمام غانا «2-2»، خلال مشاركته مع «الفراعنة» في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وهذا الانتصار الرابع توالياً في جميع المسابقات، من دون اللاعب الذي يتصدّر ترتيب الهدافين في الدوري بـ14هدفاً، بالمشاركة مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم «السيتي».

سجّل الكولومبي لويس دياز «11» لليفربول، وعادل الفرنسي إيسا ديوب «77».

دخل ليفربول المباراة بتغييرات عدّة على تشكيلته الأساسية التي فازت على بورنموث 4-0 في المرحلة 21 من الدوري، إذ بدأ المدرب الألماني يورجن كلوب بالحارس الاحتياطي الأيرلندي كاومهين كيليهر، قلب الدفاع الشاب دجاريل كوانساه، لاعب الوسط الهولندي راين خرافنبرخ، ومواطنه المهاجم كودي خاكبو.

ولم ينتظر دياز سوى 11 دقيقة، ليفتتح التسجيل، بتسديدة لم يتمكّن الحارس الألماني بيرند لينو من التعامل معها بطريقة صحيحة.

وهذا الهدف الثاني فقط للكولومبي في المباريات الـ12 الأخيرة ضمن جميع المسابقات.

وأهدر البرازيلي أندرياس بيريرا هدف التعادل بتسديدة ارتدت من القائم الأيسر «53».

وعادل ديوب لأصحاب الأرض، بعدما تابع عرضية متميّزة من الويلزي هاري ويلسون «77»، وتصدّى كيليهر لتسديدةٍ قويةٍ من ويلسون، مانعاً تقدّم الضيوف «80».

ودفع كلوب بقلب الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتي، ولاعب الوسط الشاب بوبي كلارك للحفاظ على النتيجة.

ويلعب ليفربول مباراته المقبلة مع نوريتش سيتي من الدرجة الثانية «الأحد» في الدور الرابع من كأس إنجلترا، في حين يواجه فولهام ضيفه نيوكاسل يونايتد «السبت» ضمن الدور عينه.

وكان تشيلسي بلغ النهائي، بعدما قلب تأخره 0-1 أمام مدلزبره في لقاء الذهاب إلى فوز ساحق في الإياب 6-1.