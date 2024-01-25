«أسود الأطلس» يمنح «قبلة الحياة» لـ «الأفيال»!

أبيدجان (أ ف ب)



تأهل منتخب المغرب رابع «مونديال 2022»، إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، في صدارة المجموعة السادسة، بفوزها على زامبيا 1-0، على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، فيما رافقتها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعادلت مع تنزانيا سلباً.

سجّل حكيم زياش «37» للمغرب المصنف 13 عالمياً الذي كان ضمن تأهله، حتى قبل خوض الجولة الثالثة.

وتصدّر المنتخب المغربي، الباحث عن لقبه الثاني بعد 1976، مجموعته بسبع نقاط، متقدماً بفارق 4 نقاط عن الكونغو التي حلّت ثانية، فيما جاءت زامبيا في المركز الثالث بنقطتين، ما سمح للمضيفة كوت ديفوار «ثلاث نقاط»، بالتأهل من ضمن أفضل أربعة منتخبات حلّت في المركز الثالث، فيما حلّت تنزانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وخاضت المغرب اللقاء، من دون مدربها وليد الركراكي الذي أوقفه الاتحاد الأفريقي، لأسباب انضباطية على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة منتخب المغرب ضد نظيره الكونغولي وصدامه مع مدافعها وقائدها شانسيل مبيمبا.

وقال لاعب الوسط سفيان أمرابط في لقاء تلفزيوني «في هذه البطولة كل المباريات صعبة، فزنا بالمباراة وحققنا صدارة المجموعة».

وتابع «لكن بالنسبة لنا البطولة تبدأ الآن، ونعد الجمهور بالعودة بالبطولة».

أجرى الركراكي ومساعده رشيد بن محمود أربعة تغييرات على تشكيلته الأساسية التي تعادلت أمام الكونغو 1-1 في الجولة الماضية، فأشرك المدافع يونس عبد الحميد «36 عاماً»، والظهير العائد من الإصابة يحيى عطية الله، والشاب إسماعيل صيباري والمهاجم أيوب الكعبي بدلاً من يوسف النصير غير الموفق.

فرضت المغرب سيطرتها الفنية، لكنّ ترجمة أفضليتها الواضحة تأخرت لأواخر الشوط الأول.

وبعد كرة طويلة من نصف الملعب، أرسل الظهير أشرف حكيمي عرضية قوية من لمسة واحدة حاول الحارس الإمساك بها قبل الكعبي، فسقطت أرضاً أمام المنطلق زياش الذي سدد بقوة في الشباك «37».

وبين الشوطين شارك مهاجم باير ليفركوزن أمين عدلي بدلاً من زياش الذي خرج بعد تعرضه لإصابة في نهاية الشوط الأول.

ونال لاعبو زامبيا كثير من الثقة، فسددوا عدة مرات على مرمى بونو، أخطرها تسديدة لاميك باندا بيمناه من خارج الصندوق حادت عن القائم الأيمن «59» وأخرى ذهبت عالية من ميجيل تشايوا «61».

استشعر الركراكي الخطر، ودفع بجناح ريال بيتيس الإسباني عبد الصمد الزلزولي وجناح رينس الفرنسي أمير ريتشاردسون، ثم دفع بمهاجم خنت البلجيكي طارق تيسودالي.

وزادت زامبيا من حدة هجماتها في الدقائق الأخيرة بغية إحراز هدف التأهل المباشر.

وأطلق الحكم صافرة النهاية وسط احتفالات كبيرة من جمهور كوت ديفوار، حيث حسم البلد المضيف تأهله لثمن النهائي، بفضل فوز المغرب على زامبيا.

في المباراة الأخرى على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، تعادلت الكونغو مع تنزانيا سلبا.