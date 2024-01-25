تعرف على مباريات دور الـ16 لكأس أفريقيا

تحددت أطراف مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في ضيافة كوت يفوار بعد ختام مباريات الدور الأول.



السبت 27 يناير



أنجولا - ناميبيا «ملعب السلام - بواكي»

نيجيريا - الكاميرون «ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي - أبيدجان»

الأحد 28 يناير

غينيا الاستوائية - غينيا «ملعب الحسن واتارا - أبيدجان»

مصر - جمهورية الكونغو الديموقراطية «ملعب لوران بوكو - سان بيدرو»

الاثنين 29 يناير



الرأس الأخضر - موريتانيا «ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي - أبيدجان»

السنغال - كوت ديفوار «ملعب شارل كونان باني - ياموسوكرو»

الثلاثاء 30 يناير



مالي - بوركينا فاسو «ملعب أمادو جون كوليبالي - كورهوجو»

المغرب - جنوب أفريقيا «ملعب لوران بوكو - سان بيدرو»