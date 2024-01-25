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الرياضة

تعرف على مباريات دور الـ16 لكأس أفريقيا

تعرف على مباريات دور الـ16 لكأس أفريقيا
25 يناير 2024 08:11

تحددت أطراف مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في ضيافة كوت يفوار بعد ختام مباريات الدور الأول.


السبت 27 يناير


أنجولا - ناميبيا «ملعب السلام - بواكي»
نيجيريا - الكاميرون «ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي - أبيدجان»

الأحد 28 يناير

غينيا الاستوائية - غينيا «ملعب الحسن واتارا - أبيدجان»
مصر - جمهورية الكونغو الديموقراطية «ملعب لوران بوكو - سان بيدرو»

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الرأس الأخضر - موريتانيا «ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي - أبيدجان»
السنغال - كوت ديفوار «ملعب شارل كونان باني - ياموسوكرو»

الثلاثاء 30 يناير


مالي - بوركينا فاسو «ملعب أمادو جون كوليبالي - كورهوجو»
المغرب - جنوب أفريقيا «ملعب لوران بوكو - سان بيدرو» 

كأس أفريقيا
كوت ديفوار
المغرب
مصر
السنغال
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