القادري ينضم إلى «مقصلة المدربين» في كأس أفريقيا

تونس (أ ف ب)



أعلن جلال القادري مدرب منتخب تونس، استقالته من منصبه، عقب الخروج من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.

وانضم القادري إلى مدربي كل من كوت ديفوار، غانا والجزائر الذين أعلنوا أيضاً ترك مناصبهم.

وكشف القادري عن قراره عقب تعادل «نسور قرطاج» أمام جنوب أفريقيا من دون أهداف في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، مما حسم خروجهم من دور المجموعات.

وقال القادري «قراري نهائي، عقدي يتضمن أن أصل إلى أنصف النهائي، ولأننا لم نحقق ذلك، فإنّ العقد انتهى».

وتغادر تونس المسابقة القارية، من دون تحقيق أي فوز لتتذيّل ترتيب المجموعة الخامسة، خلافاً لأدائها قبل 13 شهراً، عندما فازت على فرنسا وصيفة بطلة كأس العالم 1-0 في قطر، كما اكتفت تونس بتسجيل هدف واحد في النسخة الحالية.