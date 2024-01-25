برشلونة يتجرع «كأس العذاب» على يد «الشقيقين»!

مدريد (أ ف ب)



خرج جيرونا، مفاجأة الموسم، من ربع نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، عقب خسارته أمام مضيفه ريال مايوركا 2-3، قبل أن يلحقه برشلونة بسقوطه أمام أتلتيك بلباو بعد التمديد 2-4 في سان ماميس.

في المباراة الأولى، سجّل أهداف مايوركا كل من الكندي سايل لارين «21»، وأبدون براتس «28 و35 من ضربة جزاء»، قبل أن يقلّص النادي «الكاتالوني» النتيجة، من خلال الأوروجوياني كريستيان ستيواني «68 من ضربة جزاء» والبرازيلي سافيو «96».

ولا شك أنّ الخسارة جاءت مفاجئة نظراً إلى تألق جيرونا هذا الموسم، حيث يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد مرور 21 مرحلة، متفوقاً بنقطة واحدة عن ريال مدريد الذي يملك مباراة أقل، بخلاف مايوركا الذي يحتل المركز الخامس عشر من بينها ثلاثة انتصارات فقط.

وشهدت المباراة طرد مدافع مايوركا أنتونيو رايو «67»، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، علماً أنّه تسبب في ضربة الجزاء التي سجّل منها جيرونا هدفه الأول.

وسبق لمايوركا أن أحرز لقب الكأس المحلية عام 2003، كما وبلغ الدور نصف النهائي للمرة الأخيرة عام 2009.

وفي المباراة الثانية، سجّل الشقيقين إيناكي ونيكو ويليامس هدفين قاتلين لأتلتيك بلباو بعد التمديد، ليقودا فريقهما إلى الدور نصف النهائي.

وخاض إيناكي المباراة بعد ساعات من وصوله إلى إسبانيا، بعد انتهاء مشواره مع منتخب بلاده غانا في كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار بخروج مخيّب من الدور الأول، حيث لعب مباراته الأخيرة في البطولة القارية الاثنين، علماً أنّ شقيقه الأصغر نيكو يليامس يمثّل المنتخب الإسباني الأول.

وسجّل أهداف أتلتيك بلباو كل من جوركا جوروسيتا «1» وأويهان سانسيت «49» وإيناكي ويليامس «105» ونيكو ويليامس «120»، فيما سجّل لبرشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي «26» ولامين يامال «32».

ويملك بلباو تاريخا حافلاً في مسابقة الكأس، حيث سبق أن تُوج بلقبها 23 مرة، في المركز الثاني على قائمة الأكثر تتويجاً باللقب خلف برشلونة فقط «31».

وتأتي الخسارة لتزيد من الضغوط على مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، حيث يتخلف فريقه حالياً بفارق ثماني نقاط عن صدارة الدوري الإسباني، مما جعل من مسابقة الكأس الفرصة الأكبر للنادي الكاتالوني لإحراز لقب ما هذا الموسم.

وكان ريال سوسيداد أول المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزه على سلتا فيجو 2-1.