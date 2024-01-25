«البايرن» يخرج سالماً من «ضربة الوجه»!

ميونيخ (أ ف ب)



استعاد بايرن ميونيخ حامل اللقب توازنه، بعد سقوطه على يد فيردر بريمن، في الجولة الماضية، وتغلب بصعوبة على أونيون برلين 1-0، في مباراة «مؤجلة» من المرحلة الثالثة عشرة للدوري الألماني لكرة القدم على ملعب أليانز أرينا.

وشهدت المباراة لحظة مثيرة للجدل، عندما قام مدرب أونيون الكرواتي نيناد بييلتسا بضرب لوروا ساني على وجهه، بعدما كان الأخير يحاول أخذ الكرة منه، لتنفيذ رمية تماس في الدقيقة 74.

وطُرد على إثر هذه الحادثة بييلستا ببطاقة حمراء مباشرة، ليترك مقاعد البدلاء نحو المدرجات، من دون أن يخلو خروجه برفقة عناصر أمن من تلاسن مع بعض المشجعين، فيما تلقى ساني بطاقة صفراء.

وسجّل هدف الفوز للبايرن البرتغالي رافايل جيريرو «46»، ليقلّص العملاق البافاري الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر والمحلّق هذا الموسم إلى أربع نقاط.

من جهته، تجمّد رصيد أونيون الذي كان قد تأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بحلوله رابعاً في «البوندسليجا» الموسم الماضي، عند 14 نقطة في المركز 15.

وتعرّض «البايرن» لنكسة بإصابة مدافعه الفرنسي دايو أوباميكانو، والذي حلّ مكانه لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق إريك داير الذي ارتدى قميص «البايرن» للمرة الأولى (46).

وفي ظل غياب الكوري الجنوبي كيم مين-جاي الذي يشارك مع منتخب بلاده في كأس آسيا، سيكون الهولندي ماتيس دي ليخت الخيار الوحيد «قلب دفاع» لمدرب «البافاري» توماس توخل بمواجهة أوجسبورج «السبت» في الدوري، بحال لم يتعافَ أوباميكانو من الإصابة.

والمرة الأخيرة التي خسر فيها «البايرن» مباراتين على أرضه في الدوري في موسمٍ واحد تعود إلى 2001، مما يسلّط الضوء على حجم هيمنته على الكرة الألمانية.

وبعدما انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي، نجح جيريرو من أول هجمة، بعد انطلاق الثاني في هزّ الشباك، بعدما تابع بيسراه وبطريقة رائعة الكرة التي سددها المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين خطيرة وتصدى لها الحارس السويسري فريديريك رونو «46».

وظنّ كين أنّه سجّل هدفه الـ23 في مباراته الـ18 في الدوري، لكنّ تقنية الحكم المساعد «الفار» تدخلت لإلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على ساني «56».

وضغط أونيون بقوة في الدقائق الأخيرة من المباراة لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل، وسط توتّر من الجانبين أدّى إلى إشهار الحكم 4 بطاقات صفراء بينها واحدة لكين.