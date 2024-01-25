سان جيرمان يضم «شاب السامبا»

ساو باولو (أ ف ب)



وقّع جابريال موسكاردو لاعب الوسط الشاب البرازيلي، عقداً مع باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وينضم موسكاردو «18 عاماً»، والذي يلعب في دوري بلاده مع كورينثيانز، إلى باريس في الصيف المقبل، بعد أن يبقى مع ناديه الحالي بموجب إعارة حتّى يونيو المقبل، بحسب وسائل إعلامية برازيلية وفرنسيّة عدّة.

وكان من المفترض أن يُعزّز موسكاردو خطّ وسط النادي الباريسي في فترة الانتقالات الشتويّة، حيث تواجد في فرنسا في ديسمبر، لكن الصفقة أُجّلت، بعدما أعلن اللاعب في الشهر عينه أنه يخضع لعملية جراحية لإصابةٍ في قدمه اليسرى، تبعده عن الملاعب لثلاثة أشهر.

ويخضع البرازيلي للعمليّة في غضون أسابيع قليلة في العاصمة القطرية الدوحة.

وبدأ موسكاردو مسيرته الاحترافية مع كورينثيانز في يونيو الماضي، وشارك معه في 25 مباراة.