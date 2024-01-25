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الرياضة

سكالوني يتراجع عن «الرحيل»!

سكالوني يتراجع عن «الرحيل»!
25 يناير 2024 09:35

 
بوينس أيرس (رويترز)

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أكد ليونيل سكالوني استمراره في تدريب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، بعد إثارة الشكوك حول مستقبله، مع بطل كأس العالم في نوفمبر الماضي.
وقال سكالوني «45 عاماً» في وقت سابق، إنه يفكر في الرحيل عن منصبه، بعد فوز الأرجنتين 1-صفر على البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026، قائلاً: «مواصلة التقدم والفوز أمر معقد».
وذكرت تقارير إعلامية محلية في وقت سابق هذا الشهر أن سكالوني توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأرجنتيني للبقاء في منصبه، حتى نهاية كأس كوبا أميركا الصيف المقبل على الأقل.
وقال سكالوني في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي: «كان هناك الكثير من الحديث، لكنني كنت أقول الحقيقة دائماً، كانت هناك لحظات للتفكير ومعرفة ما يجب القيام به، لم يكن ذلك وداعاً أو أي شيء من هذا القبيل، وكنت أفكر في كيفية يمضي المنتخب الوطني قدماً، وفي اللحظة التي يجب فيها إتاحة المجال للشباب، وهذا مهم بالنسبة لنا، لقد كانت لحظة للتأمل».
وتولى سكالوني تدريب الأرجنتين في 2018، وقادها للفوز بكأس كوبا أميركا في 2021 - وهو أول لقب كبير لها منذ كأس العالم 1986 - بالإضافة للقب الثالث في كأس العالم في العام التالي. 

الأرجنتين
كأس العالم
ليونيل سكالوني
البرازيل
كوبا أميركا
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