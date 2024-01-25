«ميشرد تايم» و«موج».. صراع الأقوياء في «جبل حتا»



عصام السيد (دبي)



يشهد مضمار ميدان أمسية كرنفالية لسباقات دبي، الجمعة، تحت مسمى «فاشون فرايداي»، ويضم الحفل عدداً من سباقات الفئة الأولى، والثانية والثالثة في الأمسية التي ترعاها شركة لونجين العالمية للساعات، وتفوق الجوائز 10 ملايين درهم.

وتنطلق الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم للفئة الأولى للخيول العربية الأصيلة في الشوط الأول لمسافة 1900 متر – رملي، بمشاركة 16 من نخبة الخيول، وأبرز المتحدين «فارس» الفائز في مضمار العين، و«الأرقم» غير المهزوم، و«آر بي فرينش دود» صاحب «الوصافة» في ذا مجاني ستيكس، و«بركة» صاحب التصنيف الأعلى.

وسيكون الصراع شرساً بين «كلابتون» حامل لقب لوكاس كلاسيك ستيكس للفئة الثانية في شيرشل داونز، و«كبيرخان» الفائز بصورة قوية، في ظهوره الأول بميدان و«أتليتيكو إل كولانو»، و«ميد إن دبي» على لقب تحدي آل مكتوم للفئة الأولى في الشوط السادس لمسافة 1900 متر – رملي البالغ إجمالي جوائزه المالية 3.680.000 درهم.

وتتجه الأنظار نحو نجمة جودلفين «موج» بفضل نتائجها العالمية والمحلية فهي نجم 1000 جينيز البريطاني وجميرا فيليز جينيز العام الماضي، في سباق جبل حتا للفئة الأولى في نسخته ال 25 في الشوط السابع لمسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، البالغ جوائزه 1.850.000 درهم، وتواجه تحدي نجم جودلفين الآخر «ميشرد تايم» بطل الراشدية للفئة الثانية، وهناك الخطير «سان دوناتو».

ويتصدر «ميك مي كنج»، و«هايبوثيتكال»، و«سليم»، الترشيحات في النسخة ال 14 من سباق فايربريك ستيكس للفئة الثالثة على مسافة الميل في الشوط الثاني، وينافس أيضاً «فورت بين» الفائز في سباق بالفئة الثالثة في فرنسا.

وتدافع خيول جودلفين عن لقب سباق الفهيدي فورت للفئة الثانية لمسافة 1400 متر – عشبي، في الشوط الثالث أبرزها «مستيريوس نايت» الفائز في ميدان الأسبوع الماضي، وهناك «ريل ورلد» للمدرب سعيد بن سرور، كما يبرز «دانية» نجم القوز سبرينت، وهناك «كينج جولد» الفائز في فرنسا.

ويجتذب الشوط الرابع لسباق الشندغة سبرينت للفئة الثالثة نجوم السرعة لمسافة 1200 متر – رملي، وأبرزها «لورل ريفر» الفائز بثلاثية في أميركا، و«كلر أب» القادم من فوز في القرهود سبرينت قوائم، وهناك نجم الفريق الأصفر «مهيب» إلى جانب «راوي» الفائز في مضمار جبل علي.

وسيكون الصراع متكافئاً في سباق بلو بوينت سبرينت للفئة الثانية في الشوط الخامس لمسافة 1000 متر – عشبي، بمجموعة كبيرة من الخيول الدولية التي تنافس محلياً للمرة الأولى من بينها «إكوالتي»، و«كلاريندون هاوس»، و«بونتوس» الفائز في ارتجال دبي داش، وهناك المهر «تجلى»، و«لوجو هنتر».

ويسعى «ترجمان» لتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم حين يخوض تحدي 2000 جينيز الإمارات في الشوط الثامن لمسافة الميل – رملي، حيث يواجه 7 من خيول الثلاث سنوات، من بينها «كوارتييه» نجم التحضيري، والجواد القوي «أواسيس بوي»، لكن «كيلر كولكت» الذي تألق على ذات المضمار والمسافة، لن يكون صيداً سهلاً.

وتختتم الأمسية بسباق الخيل تروفي «قوائم» لمسافة 2810 أمتار – عشبي، ويتصدر الترشيحات نجم جودلفين «سيسكاني» الفائز في ند الشبا تروفي على ذات المضمار والمسافة، ومعه رفيقه في الاسطبل «ذهبي»، و«جلوبال هيت»، وينوي «الناير»، إضافة فوز جديد، وهناك «كاليريست».