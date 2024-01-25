شفيونتيك تتقدم «العشر الأوائل» في قائمة «دبي للتنس»



دبي (الاتحاد)

كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس، عن مشاركة المصنفات العشر الأوائل في الدورة القادمة، بمن فيهن المصنفة الأولى عالمياً إيجا شفيونتيك، والمصنفة الثانية عالمياً أرينا سابالينكا.

وتسعى شفيونتيك لتعويض خسارتها أمام باربورا كريتشيكوفا في المباراة النهائية لدورة العام الماضي، والفوز بالبطولة، ولا سيما بعد خسارتها المفاجئة أمام ليندا نوسكوفا في بطولة أستراليا المفتوحة.

وتسعى اللاعبة التشيكية باربورا كريتشيكوفا للدفاع عن لقبها الذي حصلت عليه في الدورة 24 من بطولة السيدات التي أصبحت مؤخراً إحدى بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس.

وتواجه سابالينكا اللاعبة الأميركية كوكو جوف، المصنفة الرابعة عالمياً، يوم الخميس في مباراة نصف نهائي مليئة بالتشويق في ملبورن، وتتطلع إلى الحصول على لقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا أن نشهد مشاركة العديد من أبرز لاعبات التنس العالميات في دبي، ما يؤكد الأهمية الكبيرة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، وتُظهر مشاركة 18 من أفضل 20 لاعبة عالمياً الشعبية الكبيرة التي تحظى بها البطولة من فئة 1000 نقطة، ونتطلع إلى المزيد من المنافسات المشوقة هذا العام».

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة كلاً من إيلينا ريباكينا، حاملة لقب بطولة ويمبلدون، والمصنفة الثالثة عالمياً، وجيسيكا بيجولا، المصنفة الخامسة عالمياً، والنجمة العربية أُنس جابر، المصنفة السادسة عالمياً، وماركيتا فوندروسوفا، المصنفة السابعة عالمياً، وماريا ساكاري، المصنفة الثامنة عالمياً، وكارولينا موتشوفا، المصنفة التاسعة عالمياً، ويلينا أوستابينكو، المصنفة العاشرة عالمياً.

ومن جانبه، قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «تسرنا رؤية العديد من أبرز لاعبات التنس العالميات في دبي مرة أخرى، وتزداد أهمية هذه البطولة كل عام، ولا سيما بعد أن أصبحت إحدى بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس بشكل دائم».

وتُقام الدورة 24 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس لفئة السيدات لمدة أسبوع بين 18 و24 فبراير، تليها فعاليات الدورة 32 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال بين 26 فبراير و2 مارس، والتي تجرى في إطار منافسات جولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة.